MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INAUGURÓ PLAZA CÍVICA ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ

Con la presencia del vicepresidente de Chile y múltiples autoridades, la Municipalidad de Punta Arenas realizó la inauguración oficial de la Plaza Cívica Sur Archipiélago de Chiloé, espacio entregado a la comunidad en el marco de los 200 años del Tratado de Tantauco y la conmemoración de los 183 años de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes, ocurrida el 21 de septiembre de 1843.

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La nueva plaza se encuentra ubicada en Manuel Rodríguez con Ancud. El proyecto alcanzó un 100% de ejecución y contempló una inversión de $964 millones, financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

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El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la relevancia de esta intervención y valoró la presencia del vicepresidente en el lugar. "Lo que buscamos finalmente, es que todos los lugares de nuestra ciudad tengan lindos parques, pero que se vinculen con lo que son los territorios. Y por eso que era tan importante poder tener esta inauguración hoy, 21 de septiembre, en conmemoración de la toma del Estrecho", señaló.

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Asimismo, el jefe comunal agregó que "Esta es una plaza con un estándar distinto. Sí, se encuentra con mucha luz, con muchos juegos, pero que te vincula con lo que es archipiélago Chiloé", dijo Radonich.

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El proyecto contempló la intervención de alrededor de 6.200 metros cuadrados, incorporando estacionamientos, zonas equipadas con juegos, un anfiteatro, espacios de paisajismo y un nuevo proyecto de iluminación.

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Por su parte, el vicepresidente de Chile, Claudio Alvarado, se mostró contento y honrado por poder acompañar a la ciudad en estos importantes hitos. "Anoche estaba una actividad en el Teatro Municipal donde se recordaba el Bicentenario de Chiloé de 1826 y hoy día estamos recordando, conmemorando los 183 años de la llegada de la Goleta Ancud, que significó la incorporación de este territorio sur austral de Magallanes al territorio nacional, y que le dio a nuestro país una extraordinaria proyección. Así que feliz de que este encuentro se da entre dos zonas importantes del sur de nuestro país, Chiloé y Magallanes".

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Junto con lo anterior, Alvarado destacó que "tener soberanía sobre el estrecho de Magallanes y conectar dos océanos, es fruto de la hazaña de la Goleta Ancud, que se hizo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucha adversidad".

Desde la mirada de los vecinos, Bernardo Parra, presidente de la Junta de Vecinos Goleta Ancud, manifestó su alegría por este nuevo espacio para la comunidad. "Es una unión de tantas poblaciones que tenemos por estos lados. Y bueno, solamente aconsejar a la comunidad, a nuestros vecinos que la cuiden para que esta plaza permanezca como está en estos momentos".

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La obra, cuyo contrato contempló 365 días corridos de ejecución, consideró un monto de $850 millones destinado a obras civiles y $114 millones para equipamiento. Con su finalización, la Plaza Cívica Archipiélago de Chiloé se incorpora como un nuevo punto de encuentro para los habitantes del sector sur de la comuna.