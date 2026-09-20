INVESTIGAN NUEVAS APLICACIONES PARA NANOPARTÍCULAS DE COBRE

Una investigación liderada por la académica de la Escuela de Ingeniería Química de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Dreidy Vásquez, busca desarrollar nanopartículas de cobre con características controladas para ampliar sus posibilidades de aplicación tecnológica.

Actualmente, este tipo de nanopartículas se utiliza principalmente por sus propiedades antimicrobianas, en productos como desinfectantes, pinturas médicas y mascarillas. El proyecto busca estudiar también su potencial en áreas como la electrónica, los sensores inteligentes y la catálisis, vinculada a procesos químicos industriales.

Uno de los desafíos de su fabricación es conseguir un control preciso sobre características como el tamaño, la dispersión y la forma de las partículas. Para abordar este problema, el equipo combinará procesos de síntesis verde con tecnología microfluídica e impresión 3D.

Vásquez explicó que el desarrollo de nanopartículas también representa una posibilidad para diversificar los productos derivados del cobre en Chile. Según señaló, actualmente existe un número reducido de empresas nacionales que trabajan en este tipo de productos, pese a sus posibles aplicaciones tecnológicas.

El proyecto contempla además la colaboración con empresas de base científico-tecnológica y actores vinculados a la minería. También considera la participación de estudiantes de pregrado y doctorado, junto con investigadores de distintas disciplinas y universidades de Chile y el extranjero.

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