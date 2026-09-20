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20 de septiembre de 2026

LEÓN XIV ADVIERTE SOBRE EL USO DE LA IA Y LLAMA A NO DELEGAR DECISIONES HUMANAS EN ALGORITMOS

​Durante la Audiencia General, el Papa abordó los efectos del desarrollo tecnológico y las redes sociales en las relaciones humanas, en el marco de su ciclo de catequesis sobre la Constitución pastoral Gaudium et spes.

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El Papa León XIV dedicó parte de su catequesis de este miércoles 16 de septiembre al impacto del desarrollo tecnológico, las redes sociales y la inteligencia artificial en las relaciones humanas. Durante la Audiencia General en la Plaza de San Pedro, planteó que estas herramientas permiten acortar distancias, pero también pueden hacer que las relaciones sean cada vez más virtuales.

En ese contexto, el Pontífice advirtió sobre el riesgo de delegar en algoritmos decisiones que, a su juicio, corresponden a la conciencia humana. Su reflexión se desarrolló durante el ciclo de catequesis dedicado a la Constitución pastoral Gaudium et spes del Concilio Vaticano II, específicamente al concepto de comunidad humana.

León XIV sostuvo que la persona debe mantenerse en el centro de las instituciones sociales y llamó a fortalecer relaciones basadas en el respeto y la dignidad humana. También planteó que la diversidad entre personas y pueblos debe ser entendida como una posibilidad de crecimiento y no como una amenaza.

Durante la catequesis, el Papa abordó además distintos principios recogidos en Gaudium et spes, entre ellos el respeto de la vida y de la dignidad de las personas, la igualdad fundamental, la justicia social y la participación en la construcción del bien común.

Al finalizar, León XIV señaló que estos criterios pueden servir para analizar los proyectos sociales y políticos actuales, considerando la dignidad de la persona, la justicia social y la participación como elementos para la construcción del bien común.


Diputados Alejandro Riquelme, Patricio Briones y Stephan Schubert

PARLAMENTARIOS Y EXPERTOS ABOGAN POR UNA REGULACIÓN ESTRATÉGICA DE LA IA ANTE DEBATE INTERNACIONAL

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