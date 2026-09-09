RECTOR JOSÉ MARIPANI ABORDA LOS DESAFÍOS DE LA UMAG Y DESTACA EL POTENCIAL ANTÁRTICO Y GEOPOLÍTICO DE MAGALLANES

El rector de la Universidad de Magallanes, Dr. José Maripani, abordó esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones los principales desafíos que enfrenta la casa de estudios durante su nuevo periodo de rectoría, poniendo especial énfasis en la investigación científica, la soberanía científica, el desarrollo antártico, la incorporación de inteligencia artificial en la educación y el fortalecimiento institucional.

Durante la conversación, Maripani se refirió a la preocupación existente frente a eventuales reducciones presupuestarias en distintas áreas del Estado y sostuvo que la inversión en ciencia y tecnología resulta fundamental para el desarrollo del país y, particularmente, para una región con las características estratégicas de Magallanes.

“Sabemos que no hay en ningún país que se logre desarrollar, logre ese estándar de país desarrollado que siempre aspiramos, sin tener una inversión importante en ciencia y tecnología, investigación y desarrollo”, afirmó.

En esa línea, el rector destacó el concepto de soberanía científica, señalando que este adquiere especial relevancia en Magallanes debido a su ubicación geográfica, su cercanía con la Antártica y la importancia estratégica del Estrecho de Magallanes.

“¿Cómo uno sostiene sus reclamaciones soberanas? En base al conocimiento, cierto, ciencia, en base a los poblamientos humanos, en base a la participación de civiles. Necesitamos también nuestras fuerzas de seguridad y orden, también siempre fortalecidas de lo que se denomina una disuasión diplomática”, planteó.



El rol estratégico de Magallanes y la Antártica



Maripani también destacó el creciente valor geopolítico del territorio regional, particularmente del Estrecho de Magallanes y de la conexión con el continente antártico.

El rector sostuvo que el estrecho continuará teniendo relevancia internacional debido a las características del tránsito marítimo y recordó la posición privilegiada de Punta Arenas como plataforma logística para las expediciones hacia la Antártica.

Según explicó, de las aproximadamente 28 expediciones que salen anualmente hacia el continente blanco, entre 22 y 23 lo hacen desde el puerto de Punta Arenas, situación que, a su juicio, demuestra la posición estratégica alcanzada por la región.

“Nos hemos constituido realmente en un punto obligado desde el punto de vista logístico de las expediciones científicas y desde el punto de vista del turismo, claramente tenemos muchas relaciones con usuarios de ambos lados”, señaló.

A ello agregó la relevancia de la conectividad aérea y marítima, junto con el desarrollo del turismo antártico, considerando que desde Magallanes se realizan numerosas operaciones vinculadas al continente blanco.

“Tenemos ahí un tremendo potencial que tenemos que seguir cuidando y seguir desarrollando y obviamente con los cuidados del medio ambiente, con todo lo que corresponde, pero somos una potencia en ese contexto y tenemos que reconocerlo, cuidarlo y potenciarlo”, afirmó.



UMAG busca ampliar su presencia científica en la Antártica



Respecto de la proyección de la Universidad de Magallanes, Maripani indicó que la institución pretende continuar fortaleciendo su vocación antártica y subantártica.

Entre las iniciativas mencionadas se encuentra la posibilidad de que la UMAG pueda disponer de un espacio en la Antártica para desarrollar actividades científicas, en coordinación con el Instituto Antártico Chileno (INACH).

“Hemos seguido en conversaciones con el INACH de que la Universidad pueda tener un pequeño espacio allá en la Antártica, donde pueda desarrollar una actividad científica obviamente sostenible con investigadores de aquí”, explicó.

En ese contexto, mencionó además una eventual investigación relacionada con los efectos de la iluminación y la contaminación lumínica sobre las personas que permanecen en territorio antártico durante el invierno.

El rector sostuvo que la iniciativa podría permitir estudiar cómo determinados sistemas de iluminación artificial pueden contribuir al bienestar y calidad de vida de quienes viven y trabajan en esas condiciones extremas.

Asimismo, manifestó la importancia de que Chile fortalezca sus capacidades marítimas para apoyar las investigaciones científicas en la zona.

“También estamos abogando y haciendo fuerza para que esta capacidad marítima que tiene nuestro país pueda tener los recursos que necesita para llevar adelante sus actividades”, indicó, refiriéndose particularmente a la necesidad de contar con capacidades como un rompehielos.



Formación en geopolítica



Otro de los proyectos que podría tomar fuerza durante el nuevo periodo de rectoría es el fortalecimiento de la formación en materia geopolítica.

Maripani señaló que, considerando la ubicación de la UMAG, existe una oportunidad para que la institución se convierta en un referente nacional en esta área, adelantando conversaciones para desarrollar un programa de posgrado.

“Creemos que por allí también esta Universidad debiera ser una de las universidades geopolíticas o que enseñe geopolítica en el país por el lugar donde está ubicada”, manifestó.



Proyecto MAGMA y soberanía alimentaria



En materia de investigación y desarrollo regional, el rector también abordó el proyecto MAGMA, iniciativa que calificó como relevante por su carácter institucional y sus objetivos vinculados a la soberanía alimentaria y el desarrollo humano.

Explicó que la UMAG fue una de las siete universidades seleccionadas para recibir uno de estos fondos, los que, a diferencia de otros mecanismos de financiamiento, están dirigidos a las instituciones y no exclusivamente a grupos determinados de investigadores.

“MAGMA uno tiene que ver con la soberanía alimentaria. Y lo segundo tiene que ver con el desarrollo humano, pensando fundamentalmente en temas de salud”, detalló.

Maripani agregó que la universidad buscará avanzar en las conversaciones con el Gobierno Regional y el Consejo Regional para concretar los recursos complementarios comprometidos para este proyecto.



Sostenibilidad y fortalecimiento institucional



Sobre los desafíos internos de la universidad, el rector explicó que la sostenibilidad institucional contempla distintas líneas de trabajo, entre ellas la racionalización de recursos humanos, el aumento de la matrícula y la retención de estudiantes.

“También tocar el tema de la retención porque muchas veces uno ingresa a estudiantes, pero después se pierde en el camino, así que bajo esa perspectiva también nuestra Universidad está trabajando en mecanismos para mejorar la retención”, sostuvo.

A esto se suma el fortalecimiento de proyectos productivos y prestaciones de servicios desarrollados por la institución.

En infraestructura y servicios para la comunidad universitaria, Maripani informó sobre distintas inversiones destinadas a mejorar dependencias y espacios estudiantiles, además del desarrollo de un proyecto de Universidad Online, iniciativa que contempla recursos por sobre los $700 millones.



Inteligencia artificial como nuevo desafío educativo



Uno de los temas centrales de la entrevista fue también la incorporación de la inteligencia artificial en la educación superior.

Maripani destacó el convenio recientemente establecido con SOFOFA y Sence para facilitar capacitación gratuita en inteligencia artificial y llamó a la comunidad a aprovechar estas herramientas.

Sin embargo, advirtió que la incorporación de IA no puede limitarse a entregar acceso tecnológico, sino que debe ir acompañada de formación y criterios éticos.

“Hay varias capas, una capa es la administrativa. Otra capa es la capa de los académicos, pero académico en dos niveles: cómo se hace investigación con IA y cómo se enseña con IA; y una tercera capa, tal vez la más importante, que tiene que ver con nuestras y nuestros estudiantes. Cómo hacemos nosotros para que ellos no salgan con un hándicap”, explicó.

El rector destacó además que los estudiantes y funcionarios de la UMAG cuentan actualmente con acceso a herramientas avanzadas de inteligencia artificial mediante los convenios tecnológicos de la institución.

No obstante, enfatizó que el acceso debe complementarse con capacidad crítica, ya que las respuestas generadas por estas tecnologías no necesariamente son correctas.

“No está todo bien en la inteligencia artificial, lo conoce todo, no, no lo conoce todo. Entonces, ¿cómo discriminamos? Porque alguien podría pensar: ya no es necesario estudiar, pero sin embargo, cuando uno mira los resultados que entrega la inteligencia artificial y uno está entrenado en una cierta línea, uno se da cuenta que hay cosas que corregir y uno puede ir mejorando”, sostuvo.



Duración de las carreras y nivelación de estudiantes



Finalmente, Maripani abordó la posibilidad de avanzar hacia carreras universitarias de menor duración, particularmente en el ámbito de las ingenierías.

Explicó que la UMAG participa en el proyecto Ingeniería 2030 y que existe trabajo para avanzar en esta materia. Sin embargo, planteó que cualquier reducción en la duración de las carreras debe considerar previamente las brechas con las que llegan los estudiantes desde la enseñanza básica y media.

“Nosotros podríamos tener carreras más cortas, probablemente sí, si tuviésemos a nuestros estudiantes todos más o menos en un nivel parejo, pero nuevamente hay discriminación. Algunos colegios vienen más disminuidos, otros vienen con más conocimiento y algunos bastante bien preparados”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que uno de los desafíos pendientes es fortalecer la preparación previa de los estudiantes, debido a que en algunos casos el primer año universitario termina funcionando como un periodo de nivelación.

De esta manera, el rector José Maripani proyectó un nuevo periodo al frente de la Universidad de Magallanes marcado por el fortalecimiento institucional, la investigación, la formación en inteligencia artificial y geopolítica, y una profundización de la presencia de la casa de estudios en los ámbitos antártico y subantártico.

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