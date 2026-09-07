PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO PATRICIA STAMBUK ABORDA LA SOBERANÍA, CULTURA Y DESAFÍOS DEL PERIODISMO REGIONAL

La Premio Nacional de Periodismo Patricia Stambuk conversó esta tarde con José Aguilante Mansilla en el programa “Almorzando con Checho” de Polar Comunicaciones, instancia en la que repasó parte de su trayectoria vinculada al periodismo, la literatura y su permanente relación con Magallanes. La periodista recordó sus años de trabajo en Radio Polar y destacó el papel que cumplen los medios regionales como espacios fundamentales para mantener viva la identidad y conectar a las comunidades con su propia realidad.

Durante la entrevista, Stambuk también abordó su trabajo en torno al Estrecho de Magallanes, señalando que esta zona posee relevancia no solo desde el punto de vista del transporte y las comunicaciones, sino también en materias como la biología, energía, antropología y soberanía. En ese contexto, sostuvo que Chile debe mantener una posición firme respecto de su soberanía sobre el Estrecho y manifestó su preocupación por discursos que puedan generar tensiones innecesarias con Argentina, al mismo tiempo que defendió el derecho de mantener vínculos comerciales y de navegación con las Islas Malvinas.

La periodista también puso énfasis en la necesidad de rescatar la memoria de los pueblos originarios de la Patagonia y valoró los esfuerzos actuales de descendientes de los pueblos yagán y de otras etnias por preservar sus lenguas y tradiciones. Asimismo, reflexionó sobre el debilitamiento económico que enfrentan los medios de comunicación, especialmente en regiones, y señaló que las nuevas generaciones de periodistas enfrentan condiciones laborales que muchas veces las llevan hacia áreas corporativas o institucionales. Stambuk llamó a valorar y proteger medios históricos como Radio Polar, destacando su aporte a la identidad regional y al conocimiento de las noticias y realidades de Magallanes.





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