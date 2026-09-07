Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

7 de septiembre de 2026

PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO PATRICIA STAMBUK ABORDA LA SOBERANÍA, CULTURA Y DESAFÍOS DEL PERIODISMO REGIONAL

Almorzando con Checho

pstambuk

La Premio Nacional de Periodismo Patricia Stambuk conversó esta tarde con José Aguilante Mansilla en el programa “Almorzando con Checho” de Polar Comunicaciones, instancia en la que repasó parte de su trayectoria vinculada al periodismo, la literatura y su permanente relación con Magallanes. La periodista recordó sus años de trabajo en Radio Polar y destacó el papel que cumplen los medios regionales como espacios fundamentales para mantener viva la identidad y conectar a las comunidades con su propia realidad.

Durante la entrevista, Stambuk también abordó su trabajo en torno al Estrecho de Magallanes, señalando que esta zona posee relevancia no solo desde el punto de vista del transporte y las comunicaciones, sino también en materias como la biología, energía, antropología y soberanía. En ese contexto, sostuvo que Chile debe mantener una posición firme respecto de su soberanía sobre el Estrecho y manifestó su preocupación por discursos que puedan generar tensiones innecesarias con Argentina, al mismo tiempo que defendió el derecho de mantener vínculos comerciales y de navegación con las Islas Malvinas.

La periodista también puso énfasis en la necesidad de rescatar la memoria de los pueblos originarios de la Patagonia y valoró los esfuerzos actuales de descendientes de los pueblos yagán y de otras etnias por preservar sus lenguas y tradiciones. Asimismo, reflexionó sobre el debilitamiento económico que enfrentan los medios de comunicación, especialmente en regiones, y señaló que las nuevas generaciones de periodistas enfrentan condiciones laborales que muchas veces las llevan hacia áreas corporativas o institucionales. Stambuk llamó a valorar y proteger medios históricos como Radio Polar, destacando su aporte a la identidad regional y al conocimiento de las noticias y realidades de Magallanes.



veronicaperagallo

ANTÁRTICA21 DESTACA ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA IMPULSADA POR CORFO PARA FORTALECER EL DESARROLLO ANTÁRTICO REGIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

AMENAZAS, DAÑOS Y AGRESIÓN A FUNCIONARIO TERMINAN CON DOS DETENIDOS Y HALLAZGO DE 50 PLANTAS DE CANNABIS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Uno de los funcionarios resultó lesionado en el rostro y una de sus manos al momento de reducir a uno de los involucrados.

Uno de los funcionarios resultó lesionado en el rostro y una de sus manos al momento de reducir a uno de los involucrados.

primeracomisariapuq
nuestrospodcast
CAMPAÑA DÉJANOS LA BATERÍA DE TU AUTO (5)

MUNICIPIO LANZA QUINTA CAMPAÑA PARA RECICLAR BATERÍAS DE VEHÍCULOS

arcanovios gift
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
Camara Chilena
YOPPERN NUEVO 336x336
CAMPAÑA DÉJANOS LA BATERÍA DE TU AUTO (5)

MUNICIPIO LANZA QUINTA CAMPAÑA PARA RECICLAR BATERÍAS DE VEHÍCULOS

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
AG 11

PUNTA ARENAS REUNIÓ A MÁS DE 150 DEPORTISTAS EN EL XXVI CAMPEONATO VANESSA MIHOVILOVIC DE GIMNASIA RÍTMICA

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
PAX
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Perros0_1

COLMEVET ENTREGA RECOMENDACIONES PARA EVITAR EMERGENCIAS CON MASCOTAS DURANTE FIESTAS PATRIAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.