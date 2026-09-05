ARMADA DE CHILE CONMEMORÓ 110° ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DE LA “YELCHO” A PUNTA ARENAS

Frente al monumento al Piloto Luis Pardo Villalón, ubicado en la costanera de Punta Arenas, se realizó este 4 de septiembre la ceremonia conmemorativa por el 110° aniversario de la llegada de la escampavía “Yelcho” a la ciudad. La actividad fue organizada por la Tercera Zona Naval y reunió a autoridades de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La ceremonia fue presidida por la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, y el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Juan Soto Herrera. También participaron el cónsul honorario del Reino Unido en Punta Arenas, John Rees Jones, junto a representantes de instituciones civiles, castrenses y de orden y seguridad.

Durante la jornada, el Jefe del Estado Mayor de la Tercera Zona Naval, Capitán de Navío Rodrigo Pérez Castro, destacó el carácter marítimo de la región y el rol de Punta Arenas como puerta natural hacia la Antártica. En su intervención recordó que desde la ciudad zarpó y regresó la “Yelcho” durante el invierno de 1916, en el marco de la misión encabezada por el Piloto Pardo.

El oficial también destacó la dimensión geopolítica de aquella expedición y sostuvo que “la proeza de Pardo fundamentó de forma indiscutible el reclamo de soberanía y el derecho de Chile sobre el Territorio Chileno Antártico”. Posteriormente, autoridades e invitados realizaron una colocación de ofrendas florales frente al monumento del Piloto Pardo y la proa de la escampavía “Yelcho”.

La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, y el Contraalmirante Juan Soto Herrera también destacaron el significado de la hazaña y su vínculo con la vocación antártica de Chile. La ceremonia concluyó con un reconocimiento al legado del Piloto Luis Pardo Villalón y a su importancia para la Armada de Chile y quienes actualmente prestan servicio en la región.

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