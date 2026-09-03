FAMILIAS DE PUERTO EDÉN SOLICITARON A BIENES NACIONALES SEGUIR FORTALECIENDO EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LA HABITABILIDAD

​La secretaria regional de Bienes Nacionales en Magallanes, Lorena Díaz Loaiza, llegó hasta la localidad de Puerto Edén acompañando una jornada de Gobierno en Terreno encabezada por el delegado provincial Liber Lazo, la secretaria de la Mujer y Equidad de Género, Gabriela Sánchez y diversos servicios públicos.



De esta manera, la seremi fue parte de instancias donde se abordaron materias vinculadas a beneficios sociales, de infraestructura y de emprendimientos ligados al turismo y la conectividad. De esta manera, Lorena Díaz Loaiza fue acompañada por la profesional a cargo de la Unidad de Bienes, Marlys Guzmán, en la Feria de Servicios Públicos y en un Diálogo Abierto con Autoridades y Servicios Públicos donde pudo tomar contacto directo con los habitantes de la localidad.



“Estoy muy contenta por lo obrado en Puerto Edén, ya que su gente vio que el mandato del Presidente José Antonio Kast, de desplegarnos por todo el territorio y acercar la gestión del Gobierno a las personas, es algo real”.



Destacó en este sentido la reunión sostenida con la Comunidad Kawésqar y miembros de la comunidad Mapuche Huilliche residentes en Puerto Edén, con las cuales no solo pudo dialogar, sino también acceder a conocer el valor de su artesanía.



Al mismo tiempo, la autoridad navegó por los alrededores de la isla Salamandra y el actual cementerio para tener una visión complementaria a la que se levantó para definir nuevos usos en suelo fiscal (donde se catastraron 36,8 hectáreas fiscales) buscando dinamizar el desarrollo social y económico de Puerto Edén.



En esta visita se recorrió también una superficie de poco más de una hectárea que fue transferida hace varios meses al Gobierno Regional para habilitar, entre otros proyectos, un centro comunitario, la cancha deportiva y áreas de esparcimiento tales como una plaza y juegos para los niños.







Medidas de apoyo a la radicación de pobladores



La secretaria regional de Bienes Nacionales señaló que la regularización de la tenencia de la propiedad fiscal para personas que se han ido arraigando a la zona lleva más de una década “principalmente mediante ventas de pequeños sitios, y en su oportunidad, del otorgamiento excepcional de títulos gratuitos”.



“En la actualidad, dijo Lorena Díaz Loaiza, respondemos a solicitudes puntuales ligadas a la actividad productiva o de habitabilidad y, en ese sentido, la modalidad de asignación es la venta, siempre que se cumplan con condiciones mínimas, tales como el acceso a los inmuebles (a través de las pasarelas) y el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por la normativa de la cartera, lo que evaluamos caso a caso”.



Finalmente, la seremi planteó que, tras el último sobrevuelo de dron realizado en junio, se actualizó la información y se elaboró un plano ilustrativo de Puerto Edén, el que fue ampliamente valorado por la comunidad, acogiendo consultas respecto de la disponibilidad de terrenos para construir viviendas y para el desarrollo de proyectos de infraestructura con fines turísticos.





