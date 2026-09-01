DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME ESPERA QUE VISITA DE KAST A MAGALLANES REAFIRME SOBERANÍA CHILENA Y LLEVE TEMA A BILATERAL CON MILEI

​El diputado Alejandro Riquelme (PRep), representante del Distrito 28 de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, valoró la visita que el Presidente José Antonio Kast realizará este martes 1 de septiembre a Punta Arenas, donde conocerá el despliegue conjunto que desarrollan el Ejército y la Armada. El viaje, programado con anterioridad a la reciente controversia diplomática, ocurre después de los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, que motivaron una nota de protesta de Chile por sus referencias a la soberanía sobre Magallanes y el Estrecho.



“Esperamos que la visita de nuestro Presidente José Antonio Kast a Magallanes sea una señal concreta de respaldo no solo a nuestras Fuerzas Armadas, sino además de presencia efectiva del Estado de Chile en una región estratégica para nuestro país”, señaló Riquelme. El legislador enfatizó que el objetivo no debe ser profundizar las diferencias con Argentina, sino reafirmar una posición nacional clara: “No se trata de alimentar una controversia, sino de reafirmar con serenidad y firmeza que Magallanes y su Estrecho son territorio chileno y que su soberanía no admite interpretaciones”.



Riquelme también puso atención en la reunión bilateral que Kast tiene prevista esta semana en Santiago con el Presidente argentino Javier Milei, en el marco de su visita a Chile. “Espero plantee lo mismo que nosotros le planteamos al canciller hace dos semanas atrás: el compromiso incumplido del Estado argentino de derogar el Decreto 457 del año 2021, que contraviene los tratados vigentes y que hace poco Cancillería argentina afirmó respetar”, sostuvo el parlamentario, apuntando a la normativa trasandina que generó cuestionamientos por sus referencias al Estrecho de Magallanes.



Finalmente, el diputado planteó que la defensa de la soberanía debe ser compatible con mantener una relación constructiva entre ambos países. “Chile quiere mantener una relación de amistad y cooperación con Argentina, pero esa buena relación debe construirse sobre el respeto irrestricto de nuestra soberanía, especialmente frente a aquellas pretensiones que sucesivamente han existido durante los últimos cinco años sobre la Región de Magallanes y su Estrecho”, concluyó.

