DIPUTADO RIQUELME CUESTIONA REGLAMENTO DE CABOTAJE Y ADVIERTE POSIBLES EFECTOS PARA EL DESARROLLO MARÍTIMO DE MAGALLANES

Durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes Alejandro Riquelme Ducci abordó diversos asuntos relacionados con la actividad marítima, la infraestructura portuaria, la relación con Argentina y los proyectos de inversión que actualmente se encuentran en desarrollo o evaluación en la región.



Uno de los principales puntos de la entrevista fue el proyecto de nuevo reglamento de cabotaje, materia que, según explicó el parlamentario, ha estado siguiendo directamente y respecto de la cual ya realizó una presentación ante la Contraloría General de la República.



Riquelme sostuvo que el proyecto todavía se encuentra en etapa de consulta ciudadana y que precisamente ese proceso permite formular observaciones antes de su eventual aprobación.



“Este reglamento lo vamos a citar al Ministerio de Transporte. Es más, el día de ayer yo hice una presentación a Contraloría por este reglamento que, ojo, todavía está en etapa de consulta ciudadana, o sea, no es un reglamento, es justamente para esto, para que los ciudadanos, para que los expertos, para que los diputados digamos, oye, esto no corresponde”, afirmó.



El diputado explicó que sus cuestionamientos apuntan a distintos aspectos técnicos y jurídicos de la propuesta, señalando que algunas de sus disposiciones podrían entrar en contradicción con modificaciones introducidas previamente a la legislación sobre cabotaje.



“Hay varios ítems que encontramos que están errados”, señaló, agregando que tiene programada una reunión con el ministro de Transportes para abordar el tema.



En ese contexto, Riquelme puso especial énfasis en la situación de los buques de pasajeros y en las condiciones que establece la legislación vigente para el desarrollo del cabotaje en la zona sur del país.



“El Congreso modificó el año 2025 la ley de cabotaje e impide que buques de menos de 400 pasajeros y pernoctación puedan hacer cabotaje o sea transporte de pasajeros desde la región de Los Lagos al sur y este reglamento los está permitiendo por la vía administrativa, lo cual no corresponde ni en principio a la ley que se llama a la jerarquía de la norma”, sostuvo.



Y agregó: “Un reglamento no puede contravenir una ley de la República”.



Defensa de empresas y trabajadores nacionales



El parlamentario planteó que las modificaciones legales realizadas durante el año pasado buscaban proteger a las empresas nacionales que desarrollan servicios marítimos en Magallanes, particularmente frente a la eventual competencia de embarcaciones de bandera extranjera.



Riquelme afirmó que existe una serie de obligaciones que deben cumplir las empresas y embarcaciones nacionales, entre ellas aspectos relacionados con trabajadores, tributación y normativa laboral, por lo que llamó a mantener condiciones que permitan su funcionamiento.



“Yo, al menos, este diputado de la República, Alejandro Riquelme, va a defender a los buques nacionales, al personal que trabaja ahí, que es todo chileno”, manifestó.



En esa línea, advirtió que las características geográficas de Magallanes hacen especialmente relevante contar con una regulación que considere las particularidades regionales.



“Si nosotros la mayoría de la carga que llega a Magallanes o viene por Argentina o viene por mar a través de empresas de cabotaje que llegan a Puerto Natales”, explicó.



A juicio del parlamentario, una regulación que no considere las condiciones particulares de la zona podría terminar afectando áreas estratégicas para el desarrollo regional, entre ellas la logística, el turismo, la acuicultura, el hidrógeno verde y las actividades científicas y antárticas.



Críticas a declaraciones provenientes de Argentina



Otro de los ejes de la conversación fue la relación con Argentina y las recientes declaraciones relacionadas con el Estrecho de Magallanes.



Riquelme manifestó que, a su juicio, existe una sucesión de hechos que justifican mantener una postura firme en materia de soberanía y relaciones bilaterales.



“Esta ha sido una seguidilla de problemas que hemos tenido con Argentina. Este no es el único”, afirmó.



El diputado recordó declaraciones y disposiciones adoptadas durante los últimos años en Argentina que, según sostuvo, han planteado cuestionamientos respecto de la administración y soberanía sobre el Estrecho de Magallanes.



En particular, mencionó el decreto argentino de política de Defensa Nacional de 2021, señalando que allí se plantea una administración compartida del Estrecho.



“¿Dónde se señala claramente que el Estrecho de Magallanes debe tener una administración compartida con Chile? Pero ¿cómo vamos a tener una administración compartida de un territorio que es nuestro?”, cuestionó.



También hizo referencia a la instalación de infraestructura militar argentina en las cercanías de la frontera, situación que calificó como una provocación.



“Eso es una provocación, porque generalmente justamente para no tener esos problemas, uno lo hace alejado 100, 200 metros para no tener estos problemas de georreferenciación. Acá se hizo pegado a la frontera y más encima se ingresó a territorio militar”, sostuvo.



El parlamentario aseguró además que ya había abordado estas materias con el canciller, señalando que sostuvo una reunión con él semanas atrás para manifestarle sus inquietudes.



Comercio con las Falkland



En materia comercial, Riquelme defendió la posibilidad de que empresas chilenas desarrollen actividades y servicios con las islas Falkland, señalando que las diferencias entre Argentina y Reino Unido respecto de dicho territorio corresponden a ambos países y no deberían condicionar las decisiones comerciales de Chile.



“Yo no me voy a meter en el problema que tiene Argentina con Inglaterra y la isla Falkland, en eso es un problema que tienen ellos. No es un problema chileno”, afirmó.



El diputado planteó que Magallanes puede beneficiarse de una mayor vinculación comercial y logística con las islas, particularmente mediante servicios marítimos que permitan generar actividad económica y empleos en la región.



“Nosotros tenemos que hacer comercio con todos los países y lo vamos a hacer”, manifestó.



Asimismo, destacó que existen iniciativas empresariales orientadas a establecer conexiones de transporte de carga y pasajeros entre Punta Arenas y las islas, lo que, según señaló, podría generar actividad para puertos, tripulaciones, talleres y otros servicios asociados.



“¿Y por qué es tan importante esto? Porque eso genera trabajo en el puerto, genera trabajo para los tripulantes chilenos, para las personas que trabajan, los mecánicos que te tienen que entregar servicio a esta nave”, sostuvo.



En ese sentido, reiteró que Chile debe mantener una política comercial basada en sus propios intereses.



“Nosotros tenemos que buscar el beneficio de los chilenos, no el beneficio de los argentinos, los británicos”, afirmó.



Infraestructura portuaria como eje para el desarrollo regional



Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el desarrollo de infraestructura portuaria, particularmente en Puerto Williams y Punta Arenas.



Riquelme destacó la importancia de avanzar en proyectos que permitan aumentar la capacidad regional para recibir cruceros y potenciar la actividad turística, logística y antártica.



En relación con Puerto Williams, valoró las inversiones que se están desarrollando y sostuvo que el Estado debe cumplir un rol habilitante mediante infraestructura que permita al sector privado desarrollar nuevos proyectos.



“¿Cuál es la labor del Estado? Labor mía, la labor del Gobierno Regional, la labor del MOP y de todas las reparticiones públicas es entregarle a las empresas la infraestructura que necesita para desarrollar sus actividades económicas. Si al fin y al cabo quién genera empleo es la empresa privada, no el Estado”, planteó.



Respecto de las obras portuarias, destacó especialmente el proyecto asociado al muelle de Puerto Williams y las posibilidades de aumentar la llegada de cruceros de gran tamaño.



También mencionó conversaciones sostenidas con la Empresa Portuaria Austral (EPA), incluyendo materias relacionadas con infraestructura y tarifas portuarias.



Según explicó, una de sus preocupaciones es mejorar la competitividad de Punta Arenas frente a otros puertos de la zona, particularmente Ushuaia.



“Yo tengo que defender que vengan más buques acá y claramente con una tarifa que no es tan competitiva con Ushuaia. No, no podemos competir”, afirmó.



Inversiones públicas y proyecto del aeródromo de Puerto Natales



Durante la entrevista, el diputado también se refirió a la cartera de proyectos de inversión del Ministerio de Obras Públicas que revisó junto a autoridades regionales y directores de servicios.



Riquelme destacó la necesidad de evitar retrasos en iniciativas que puedan tener impacto directo en la actividad económica y el empleo regional.



“Es muy importante que no se atrasen los proyectos de inversión, prácticamente las inversiones en Magallanes, y quiero decirlo, lamentablemente está asociada a casi un 70% de la inversión pública”, señaló.



Como ejemplo, mencionó el proyecto del aeródromo de Puerto Natales, asegurando que durante la revisión de antecedentes en el Congreso se constató que la iniciativa anunciada anteriormente no contaba con los recursos necesarios para su ejecución.



“Nos encontramos en mayo. El Gobierno de José Antonio Kast tuvo que tomar esta papita caliente y darle una solución. Tuvo que recortar más de 7.000 millones de pesos. ¿Para qué? Para que el aeródromo de Puerto Natales no lo cerraran por problemas de seguridad”, sostuvo.



El parlamentario afirmó que este tipo de situaciones son precisamente las que busca abordar mediante reuniones con ministros y autoridades sectoriales, con el objetivo de detectar anticipadamente eventuales dificultades que puedan afectar la ejecución de obras.



Cuestionamientos por proceso de designación en la EPA



Finalmente, el diputado fue consultado por el proceso de conformación del directorio de la Empresa Portuaria Austral y las controversias surgidas en torno a la designación de su gerencia general.



Riquelme marcó distancia de cualquier eventual intervención política en un proceso concursal, diferenciando entre cargos de exclusiva confianza y aquellos que deben definirse mediante procedimientos institucionales.



“En el caso de una gerencia general cuando hay este tipo de presiones, eso se llama tráfico de influencia”, afirmó.



El parlamentario enfatizó que no ha intervenido en la designación y sostuvo que cualquier persona que tenga antecedentes sobre eventuales presiones debería denunciarlas.



“Yo no me he metido en esta designación y creo que no corresponde, ¿por qué? Porque es un delito y si aquí hubo algún personero político o se sabe que algún personero político ejerció alguna presión, esa yo el llamado es a denunciarlo”, manifestó.



Riquelme aseguró que sus reuniones con la EPA han estado enfocadas en materias vinculadas a inversiones y desarrollo portuario, particularmente en cómo agilizar proyectos y mejorar las condiciones para atraer nuevas operaciones marítimas a la región.



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