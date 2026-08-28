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28 de agosto de 2026

FONDO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE MUSEOS ADJUDICÓ RECURSOS A 39 PROYECTOS EN CONVOCATORIA 2026

A nivel regional, resultó favorecido el Museo del Recuerdo de la Universidad de Magallanes, que recibirá un monto de $30.000.000.

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Tras el proceso de evaluación, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural informó que 26 museos de dependencia privada y 13 de dependencia pública resultaron beneficiados con recursos de la convocatoria 2026 del Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos.

Este fondo, administrado por la Subdirección Nacional de Museos (SNM) de dicho Servicio, tiene como propósito promover el desarrollo armónico y sostenido de los museos del país. Pueden postular todos aquellos que no reciban financiamiento directo del Estado y se encuentren adecuadamente inscritos en el Registro de Museos de Chile.

A nivel regional, resultó favorecido el Museo del Recuerdo de la Universidad de Magallanes, que recibirá un monto de $30.000.000. Las demás entidades de dependencia pública a lo largo del país que resultaron favorecidas con este fondo son: Museo Histórico Militar, Museo Lircunlauta, Sala Museo George Slight, Museo y Centro Cultural Presidente Pedro Aguirre Cerda, Museo Arqueológico y Antropológico de Casablanca, Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, Museo Histórico Carabineros de Chile, Museo Histórico y Arqueológico de Concón, Museo Militar de Tarapacá, Museo del Patrimonio y la Creatividad del Quisco, Museo al Aire Libre Cementerio General y Museo Municipal de Quellón. El total asignado en esta categoría asciende a $ 475.724.911.

En tanto, los museos de dependencia privada que en conjunto recibirán $975.375.371 son: Museo Licancheu, Museo Histórico de Lumaco, Museo Regional de Iquique, Museo Etnográfico de San Esteban, Centro Cultural La Unión, Insectario del Parque O´Higgins, Museo El Pihuelo, "Carro bomba histórico "Mack" modelo A-45 año 1951", Galería de la Historia de Concepción, Museo Iglesias de Chiloé, Casa Museo La Sebastiana, Museo MUTAR, Museo Escolar Hugo Gunkel, Museo Molino Los Chilcos, Museo Mawünko, Museo Histórico San Felipe, Museo Rural de Pirque, Museo de la Música Chilena, Museo de la Memoria y DDHH del Valle Pemehue, MAM de Chiloé, Museo de Bellas Artes de Valparaíso Baburizza, Museo Interactivo Regional de Agroecología y Sustentabilidad (MIRAS), Museo Puerto Cristal, Museo Arqueológico de Los Andes, Museo de las Abejas de Vichuquén y Museo Comunitario Barrio Matta Sur.
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