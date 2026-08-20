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20 de agosto de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INVITA A JORNADA DE CO-CREACIÓN DE PROYECTOS PARA LA POSTULACIÓN A FONDO CLIMÁTICO

​La actividad se realizará el sábado, entre las 10:00 y las 13:00 horas, en el Teatro Municipal y se enmarca en la adjudicación del Fondo de Juventud y Acción Climática de Bloomberg Philanthropies, destinado a jóvenes entre 15 y 24 años.

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Una nueva jornada de orientación realizará el equipo de Sostenibilidad y Acción Climática del municipio de Punta Arenas, para ayudar a los jóvenes a ordenar sus ideas y presentar iniciativas ambientales que contribuyan a impulsar soluciones locales. La instancia se realizará este sábado, entre las 10:00 y las 13:00 horas, en el tercer piso del Teatro Municipal "José Bohr".

La actividad es posible gracias a la adjudicación, por parte del municipio, del Fondo de Juventud y Acción Climática de Bloomberg Philanthropies, una iniciativa internacional que contempla financiamiento de entre US$1.000 y US$5.000 para proyectos liderados por jóvenes de la comuna.

Para Paulina Santis, encargada de Sostenibilidad y Acción Climática esta jornada de co-creación complementa a la actividad "Activa tu idea", realizada el día viernes en la Biblioteca Municipal. "Vamos a realizar mesas de trabajo con expertos y con cada una de las líneas de financiamiento que tiene el fondo, y esperamos que los jóvenes vengan, solo necesitan tener una idea de algún proyecto que quieran realizar en Punta Arenas".

Asimismo, Santis agregó que "vamos a trabajar en las cinco líneas de trabajo, en las cinco líneas de financiamiento que tiene el fondo, que son, como ya lo he dicho anteriormente, energía, Antártica, ecosistema y biodiversidad, eficiencia energética y patrimonio natural o turismo sostenible".
 
La jornada es abierta y no es necesario contar con un proyecto terminado para asistir. Los jóvenes interesados pueden inscribirse a través del siguiente link https://forms.gle/E3uZ5ZcmguSPr1ne7.
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