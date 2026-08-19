CAFÉ INCLUSIVO INICIA MARCHA BLANCA Y ABRE NUEVAS OPORTUNIDADES LABORALES

La Municipalidad de Punta Arenas dio inicio a la marcha blanca del nuevo Café Inclusivo, iniciativa que funcionará en la Biblioteca Municipal 114 y que busca generar oportunidades de inclusión laboral para personas con discapacidad intelectual y síndrome de Down. El proyecto es fruto de un convenio de colaboración con la Corporación Edudown y, en esta primera etapa, contará con cuatro trabajadores que se desempeñarán por turnos en la atención de la cafetería.

Elena Blackwood, administradora municipal, destacó la puesta en marcha de esta iniciativa y valoró el trabajo conjunto que permitirá abrir nuevas oportunidades para vecinos y vecinas de la comuna. "Queremos agradecer a los medios por acompañarnos y dar cobertura a esta iniciativa que nos llena de orgullo como Municipalidad de Punta Arenas. Lograr este convenio con Edudown nos permite desarrollar un proyecto de inclusión y entregar oportunidades laborales a personas con discapacidad. Esta fue una iniciativa impulsada por el alcalde Claudio Radonich, quien conoció esta experiencia en otra ciudad y quiso replicarla en Punta Arenas", señaló.

Blackwood agregó que la nueva Biblioteca Municipal 114 se ha consolidado como un importante punto de encuentro y espacio cultural para la comunidad. "Queremos invitar a los vecinos a visitar este recinto y a apoyar lo que se está desarrollando en esta cafetería inclusiva, la primera de este tipo en nuestra comuna. Funcionará en el horario de atención de la biblioteca, de 10:00 a 19:00 horas de manera continuada, y también podrá extender su funcionamiento durante algunas actividades de fin de semana", indicó.

El convenio tendrá inicialmente una duración de un año, con posibilidad de renovación automática. Además, desde el municipio proyectan ampliar esta experiencia a otros espacios comunales. "La idea es seguir apoyando este proyecto y a la fundación. Más adelante queremos replicar una atención similar en el Centro Cultural, a través de carritos modulares que también impulsa Edudown. Queremos seguir generando espacios donde las personas puedan tener oportunidades reales de trabajo", agregó la administradora municipal.

Para Evelyn, una de las trabajadoras de la cafetería, esta experiencia representa una importante oportunidad de crecimiento y desarrollo personal. "Mi condición es de discapacidad intelectual y esta fue una oportunidad que no podía dejar pasar. Me emociona mucho poder trabajar, aprender y contribuir a que esta cafetería funcione. Quiero invitar a toda la comunidad a venir, conocer este hermoso espacio y visitarnos, porque acá los vamos a recibir con los brazos abiertos", expresó.

Asimismo, la trabajadora destacó el impacto que esta iniciativa puede tener para otras personas. "Yo creo que esta es una oportunidad no solamente para nosotros, sino también para muchas otras personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo por su discapacidad o porque han sido discriminadas. Hay que tener la fuerza para seguir adelante, porque todo se puede si uno se lo propone", afirmó.

Desde la Corporación Edudown, su directora de Programas, Paula Giacosa, explicó que la institución cuenta con 26 años de experiencia acompañando a personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en distintas etapas de su vida. "Estamos muy entusiasmados con este proyecto y esperamos que sea bien recibido por la comunidad, porque puede generar un gran impacto en la vida de las personas con discapacidad intelectual o síndrome de Down. Inicialmente serán cuatro personas las que trabajarán en la cafetería, en igualdad de condiciones, con sus respectivos turnos y considerando también sus actividades y vida personal", explicó.

Giacosa señaló que el objetivo es que este espacio se transforme en una plataforma para nuevas experiencias laborales. "Queremos que este café sea un trampolín para la inclusión. La idea es que los jóvenes puedan adquirir herramientas y experiencia y, cuando estén preparados y surjan oportunidades laborales en hoteles, restaurantes u otras empresas, podamos apoyarlos en esa transición. Así, podrán ingresar nuevos jóvenes y seguir generando más instancias de inclusión laboral", sostuvo.

Los cuatro trabajadores serán acompañados por una terapeuta, quien apoyará su proceso de enseñanza y desempeño laboral. Además, la selección de candidatos consideró el trabajo previo de Edudown con organizaciones locales, entre ellas Patagonia Inclusiva y el Centro de Rehabilitación.

Por su parte, Carmela Godoy, directora de Asuntos Corporativos de Edudown, destacó la trayectoria de la organización y realizó un llamado a confiar en las capacidades de las personas con discapacidad intelectual. "Edudown lleva 26 años trabajando y acompañando gratuitamente a las familias. Hemos desarrollado distintos emprendimientos para poder autofinanciarnos y las cafeterías han sido una experiencia muy exitosa. Tenemos cerca de 170 personas contratadas en nuestra empresa, de las cuales 140 tienen discapacidad intelectual. Por eso queremos decirles a las familias y a las empresas que confíen en ellos: pueden trabajar, pueden desarrollarse y pueden ser independientes", afirmó.

Godoy también extendió una invitación al sector privado de Magallanes. "Este es un llamado a las empresas a confiar en que la inclusión laboral es posible. Hemos trabajado con más de 40 empresas y hemos visto los beneficios que estos procesos generan también en los ambientes laborales. Esperamos poder seguir contactando a distintas empresas de Magallanes para abrir nuevas oportunidades", agregó.

La iniciativa contó además con el apoyo de Aguas Magallanes. Su subgerente de Administración, Verónica Garay, destacó el compromiso de la empresa con proyectos que promueven la inclusión y la autonomía. "Como empresa estamos muy contentos de estar presentes en la puesta en marcha de esta cafetería. Estamos comprometidos con la comunidad y procuramos apoyar iniciativas que generen oportunidades para que las personas puedan trabajar, desarrollarse y alcanzar mayor autonomía. Invitamos a la comunidad a acercarse, conocer este espacio y apoyar esta hermosa iniciativa", señaló.