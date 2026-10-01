SOCIEDAD ESPAÑOLA PREPARA ESPECTÁCULO DE TANGO Y BOLEROS PARA ESTE 2 Y 3 DE OCTUBRE EN PUNTA ARENAS

Tango, boleros y música lírica serán protagonistas de una actividad cultural que la Sociedad Española de Punta Arenas prepara para este 2 y 3 de octubre, en el marco de su programación vinculada a la Hispanidad. Así lo dieron a conocer esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones el presidente de la Sociedad Española, Mauricio Castreje; la soprano Águeda Jofré; y el cantor de tango Guillermo Carvel.

La propuesta contempla un repertorio de canciones clásicas y reconocibles, con una puesta en escena que busca apelar a la memoria y a los recuerdos asociados a la música que ha acompañado a distintas generaciones. Entre los estilos que estarán presentes se encuentran el tango y el bolero, además de la interpretación lírica de Águeda Jofré.

Guillermo Carvel, quien mantiene un vínculo especial con Punta Arenas luego de haber desarrollado parte de su trayectoria radial y musical en la ciudad, destacó el carácter interactivo que busca imprimir a sus presentaciones. “Yo siempre trabajo de esa manera. Soy un tipo muy interactivo con el público. No es que canto, canto, canto; a mí me gusta jugar con la gente, que la gente se sienta cómoda disfrutando de un espectáculo”, señaló.

El artista también recordó su paso por la radiotelefonía local, particularmente por sus programas dedicados al tango, experiencia que calificó como una de las más significativas de su trayectoria. “Fue una de las cosas más hermosas que hice en mi vida”, expresó, recordando además la interacción que mantenía con los auditores a través de llamados telefónicos y solicitudes musicales.

Durante la conversación, Carvel abordó también el renovado interés que ha experimentado el tango entre públicos jóvenes. Según explicó, actualmente existe un circuito activo de milongas y competencias, incluso con participación de parejas chilenas en encuentros internacionales. A su juicio, el género ha encontrado nuevas vías de difusión a través de plataformas digitales y del interés de nuevas generaciones por conocer repertorios de décadas anteriores.

En ese sentido, los invitados destacaron que este fenómeno no se limita al tango. Los boleros también han encontrado nuevas formas de acercarse al público mediante versiones y adaptaciones realizadas por artistas contemporáneos. “El amor y el desamor no pasa nunca de moda, son transversales en todos los cambios del tiempo”, comentó Carvel durante la entrevista.

Águeda Jofré, desde su experiencia como soprano, se refirió además a la relación entre la música lírica y los públicos masivos. La cantante sostuvo que espectáculos protagonizados por figuras como Andrea Bocelli han contribuido a acercar repertorios tradicionalmente asociados a la música clásica a audiencias más amplias.

“Es necesario que la gente escuche esa música”, afirmó Jofré, destacando la importancia de generar espacios que permitan derribar la percepción de que la música clásica o la ópera corresponden exclusivamente a públicos especializados.

Respecto del espectáculo que se presentará en Punta Arenas, los artistas adelantaron que será “un espectáculo nostálgico”, construido a partir de canciones ampliamente reconocidas. Carvel mencionó entre los temas esperados clásicos como Por una cabeza y Bésame mucho, apuntando a generar un vínculo directo con los recuerdos familiares y con aquellas canciones que han pasado de una generación a otra.

“Y a eso queremos jugar este fin de semana”, explicó el cantor de tango, aludiendo precisamente a la posibilidad de que el público pueda reencontrarse con canciones asociadas a sus padres, abuelos y momentos familiares.

Por su parte, Mauricio Castreje explicó que esta actividad forma parte de una programación cultural más amplia impulsada por la Sociedad Española. “Queremos hacer actividades que sean netamente culturales, abiertos a la comunidad, no solamente a nuestros socios y para ir mostrando lo que está haciendo en realidad en la parte cultural Sociedad Española”, señaló.

El espectáculo se realizará este jueves 2 y viernes 3 de octubre, a partir de las 21:00 horas, y se enmarca en la programación que la institución desarrollará durante octubre. Castreje adelantó además que posteriormente se contemplan otras actividades relacionadas con la celebración de la Hispanidad, incluyendo una programación para el 12 de octubre y una semana cultural que culminará con una presentación vinculada a la Sinfonía de la Universidad de Magallanes.

Desde la Sociedad Española hicieron un llamado a la comunidad a informarse a través de sus redes sociales sobre esta y las próximas actividades, destacando que la programación busca mantener una oferta cultural abierta a la comunidad de Punta Arenas.

Finalmente, los invitados reiteraron la invitación al público a participar de la jornada musical. “Quedan poquitas entradas para que vayan y no se pierdan este espectáculo que va a ser una noche para recordar”, señalaron durante el cierre de la entrevista realizada esta mañana en Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.





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