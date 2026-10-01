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1 de octubre de 2026

ACUERDO DE PRODUCCIÓN LIMPIA DE LA CONSTRUCCIÓN EVITA LA DISPOSICIÓN FINAL DE 141 MIL TONELADAS DE RESIDUOS EN MAGALLANES

Once empresas regionales fueron certificadas por avanzar en gestión de residuos de construcción y demolición (RCD), eficiencia hídrica y economía circular, alcanzando una reducción de 22,19% en los costos asociados y de hasta 69,59% en el consumo de agua.

Certificación APL Construcción Magallanes 1

La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo certificó a 11 empresas y 17 instalaciones del sector construcción de la Región de Magallanes, tras 24 meses de  implementación del Acuerdo de Producción Limpia (APL) "Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y uso eficiente del agua. Hacia la economía circular en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena", firmado en 2023 y articulado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes.

 

El APL permitió evitar la disposición final de 141.124 toneladas de RCD mezclados y la emisión de 49.369 toneladas de CO₂ equivalente, mediante medidas de prevención, reutilización y valorización de residuos, junto con acciones para optimizar el uso de recursos y avanzar hacia procesos constructivos más sustentables y circulares.

 

A esto se suma una reducción de 22,19% en los costos asociados a la gestión de los RCD, evidenciando que la incorporación de prácticas de producción limpia puede generar beneficios tanto ambientales como económicos para las empresas. 

Para Cristóbal Bascuñán, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Magallanes, el acuerdo permitió responder a una brecha concreta que el gremio había detectado en la región. "En el diagnóstico que hicimos en 2022 identificamos más de 50 vertederos o botaderos clandestinos, y eso nos planteó el desafío de cambiar esa realidad. Para una empresa por sí sola es muy difícil lograr cambios, y ahí está el valor de los Acuerdos de Producción Limpia: sentamos en la misma mesa a las empresas, al sector público y a la academia, y trabajamos de manera conjunta para resolverlo. Magallanes logró cumplir el 100% de los compromisos del acuerdo, y hoy certificamos a 11 empresas que no solo cumplieron una etapa, sino que tienen un compromiso con el desarrollo de su actividad y con la región", señaló. 

Las empresas certificadas incluyen a Desarrollos Constructivos Axis, Nexxo, Constructora e Ingeniería Senercom, EBCO, Ingelev Soluciones Energéticas, Ingeniería y Construcciones Cárdenas, Melón, Constructora Salfa, Flexan, Codes y Concremag, que en conjunto cuentan con 16  instalaciones en Punta Arenas y una en Puerto Natales.

 

"Hoy estamos certificando los resultados de un modelo de trabajo basado en la colaboración público-privada, que desde la Agencia consideramos clave para una buena implementación de las políticas públicas. Ustedes son un ejemplo desde el extremo sur de Chile para que otras regiones del país también puedan impulsar mejoras en la gestión de los residuos de la construcción, en la gestión hídrica, pero principalmente en este trabajo colaborativo, en donde la sustentabilidad es un buen negocio y la productividad va muy de la mano con la eficiencia de los recursos", señaló Sebastián Carvallo, director ejecutivo (s) de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. 

Avances en eficiencia hídrica

 

El APL también contribuyó a reducir el consumo de agua en 69,59% en instalaciones permanentes y en 59,52% en las temporales, mediante medidas de eficiencia hídrica implementadas por las empresas participantes. 

El gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, manifestó que "cuando las cosas resultan bien significa que detrás ha habido trabajo, constancia, esfuerzo, y una coordinación de distintas instituciones públicas y privadas. Este Acuerdo de Producción Limpia, impulsado por la Agencia, la Cámara Chilena de la Construcción y distintos actores públicos en la región, después de tres años ha podido tener resultados que son impresionantes. Tenemos empresas, empresarios y trabajadores comprometidos con una responsabilidad que va más allá de nuestra generación: cómo recibimos este planeta y cómo lo dejamos. Como Gobierno Regional, nos sentimos orgullosos de lo que se ha hecho acá".

 

Formación para una industria más circular

 

La iniciativa fortaleció además las capacidades del sector: 56 personas fueron capacitadas en economía circular y uso eficiente del agua, y otras 939 recibieron inducción en estas materias.

Para Carla Andrade, de la empresa EBCO, "las empresas las hacen las personas y, por tanto, son ellas a quienes tenemos que llegar primero, capacitándolas y transmitiéndoles lo que estamos haciendo en este proceso. Ese trabajo también ha generado cambios en nuestros procesos".

 

Infraestructura y capacidades para la gestión de RCD

 

Asimismo, se elaboró un informe de evaluación sobre la eventual instalación de una planta de gestión de residuos, aportando antecedentes para analizar alternativas que permitan fortalecer la infraestructura regional destinada al manejo y valorización de los RCD.

 

Desde la compañía Axis, Elvis Subiabre, destacó el valor de sumarse a esta iniciativa. "Claramente contar con un registro y con alternativas de disposición final es muy importante para nosotros como empresa y como gremio, porque nos permite ir avanzando en economía circular y en sostenibilidad", aseguró.

 

En conjunto con la Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC), se desarrolló además un curso SENCE diseñado específicamente para apoyar los APL de la industria a nivel nacional, fortaleciendo las competencias de trabajadores y profesionales del sector.

 

Trabajo colaborativo

 

Esta alianza público-privada reunió a distintos actores de la cadena de valor de la construcción regional —entre ellos, constructoras, contratistas y proveedores—, con el apoyo técnico del Ministerio del Medio Ambiente, el Gobierno Regional, la Dirección General de Obras Públicas, el Instituto de la Construcción, el Programa Construcción 2025 de Corfo y la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR).

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