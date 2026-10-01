UMAG REALIZÓ PRIMERA CEREMONIA DE INVESTIDURA DE ESTUDIANTES DE MEDICINA

La Universidad de Magallanes (UMAG), realizó este lunes 28 de septiembre la primera Ceremonia de Investidura de la carrera de Medicina, instancia que marcó el ingreso formal de 45 estudiantes de tercer año a una nueva etapa de su formación profesional: el aprendizaje en campos clínicos.

La ceremonia, desarrollada en el auditorio del Centro Asistencial Docente e Investigación (CADI UMAG), contó con la participación de autoridades universitarias, académicas, y familiares de las y los estudiantes, simboliza el tránsito desde la formación preclínica hacia las actividades hospitalarias, donde las y los estudiantes comenzarán a vincular sus conocimientos con la atención de pacientes y el trabajo de los equipos de salud.

Durante la actividad, cada estudiante recibió una porta credencial institucional y una piocha conmemorativa, diseñada especialmente para representar el compromiso de la formación médica con el territorio. Entre sus elementos se encuentran el faro, las Torres del Paine, el mar y la Cruz del Sur, símbolos asociados a la guía, perseverancia, identidad regional y orientación ética.

Para Paz Jaque Palma, vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Medicina, la ceremonia constituye un momento significativo para la carrera. "Para mí esto es un hito, ya que es la primera vez que se realiza la investidura a nivel carrera. La idea principalmente por la que el centro de estudiantes impulsó esto es para que quede para las posteriores generaciones y se simbolice este compromiso con el hospital y con la atención con el paciente", señaló.

En la misma línea, la estudiante Joselyn Ojeda destacó que, "marca un hito importante; todas las otras universidades tenían esta linda ceremonia y da para tenerlo como recuerdo de un momento muy bonito antes de empezar a tener contacto con los pacientes".

Para Consuelo Osses, representante de tercer año, el valor de la actividad está también en lo que representa para su generación. "Es algo simbólico porque nosotros como tal ya empezamos las prácticas en el hospital. Pero es algo que literalmente es como otra etapa que empezamos durante la carrera", afirmó.

El director de la Escuela de Medicina UMAG, Dr. Mario Mayanz, explicó que el ingreso al campo clínico representa uno de los momentos más relevantes de la formación médica. "Esta es una ceremonia muy importante, ya que el momento que vamos a celebrar hoy día es probablemente de los momentos que más recordamos todos los médicos y que tiene que ver con la investidura y el ingreso al campo clínico. El ingreso al campo clínico ya marca el inicio de las actividades formales dentro del hospital en relación con los equipos de salud y en relación directa con nuestros tutores y nuestros pacientes", sostuvo.

Asimismo, adelantó que la intención es dar continuidad a esta ceremonia. "Este año en conjunto con los estudiantes se llegó al acuerdo de realizarla todos los años", indicó, destacando el carácter simbólico que adquiere este momento para quienes comienzan su formación clínica.

La vicerrectora Académica, Melissa Flores, valoró también este nuevo hito dentro de la trayectoria formativa. "En este caso, dejan la parte preclínica para incorporarse de lleno al contexto hospitalario con pacientes reales, asumiendo más responsabilidades", señaló.

La autoridad agregó que estos momentos tienen además un significado para las familias: "En carreras largas como esta, ir teniendo ciertos hitos de avance significa que las familias también pueden ver cómo sus estudiantes se van acercando a la meta y al sueño de ser médicos o médicas para nuestra región".

La primera investidura clínica de Medicina UMAG se convierte así en una nueva tradición de la carrera, acompañando a futuras generaciones en el tránsito hacia una formación integral centrada en el respeto, la ética, la empatía y el compromiso con las personas y la región.