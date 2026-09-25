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25 de septiembre de 2026

ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA ESCUELA PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA DESTACAN SU VÍNCULO CON LA COMUNIDAD EN PUNTA ARENAS

​Conversando con Cristina

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​La comunidad educativa de la Escuela Rural Pedro Sarmiento de Gamboa, ubicada al sur de Punta Arenas, resaltó la importancia de fortalecer las redes vecinales en la región de Magallanes. Durante su participación en Conversando con Cristina, la directora Bethania Vejar y la educadora Yasna Sotomayor valoraron una reciente actividad comunitaria realizada por vecinas del sector Río de los Ciervos, destacando el valor de acercar la cultura local a los estudiantes.

El establecimiento, que cuenta con una vista privilegiada al estrecho de Magallanes, mantiene un fuerte sello de identidad territorial. En ese sentido, Betania Bécat explicó que, debido a la distancia con el centro de la ciudad, resulta fundamental llevar estas instancias de aprendizaje a las aulas. "Es súper importante el contacto con la comunidad y que los niños puedan aprender de nuestro sector", afirmó la directora en los estudios de Radio Polar.

La experiencia también fue compartida por los pequeños Sofía y Juan Marco, quienes relataron con entusiasmo lo aprendido sobre el origen de su territorio y los símbolos patrios. Estas iniciativas no solo refuerzan el arraigo, sino que también demuestran el compromiso de Polar Comunicaciones por visibilizar el valioso trabajo que se desarrolla a diario en la educación rural magallánica.



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