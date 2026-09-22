Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

22 de septiembre de 2026

EL CÓMIC Y LA HISTORIA SE ENCUENTRAN EN LA BIBLIOTECA DEL LICEO INDUSTRIAL DE PUNTA ARENAS

Exposición del ilustrador chileno Luis Ruiz-Tagle invita a la comunidad educativa a recorrer, a través del cómic, parte del histórico viaje de una goleta desde Ancud hasta el estrecho de Magallanes.

liceocomichistoria

Una interesante exposición de cómic del ilustrador chileno Luis Ruiz-Tagle se está desarrollando en dependencias del Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) del Liceo Industrial de Punta Arenas, ofreciendo a los estudiantes y a la comunidad educativa una oportunidad para acercarse a la historia y al patrimonio nacional mediante el lenguaje de la ilustración.

La muestra presenta parte del viaje de una goleta que inicia su recorrido en Ancud y avanza hacia el estrecho de Magallanes, permitiendo conocer, a través de imágenes y viñetas, aspectos de esta travesía y su vínculo con la historia de los territorios australes.

Esta iniciativa busca fomentar el interés por la lectura, la ilustración y la historia, acercando a los jóvenes a nuevas formas de expresión artística y divulgación cultural. Asimismo, constituye una valiosa oportunidad para descubrir el cómic como una herramienta que permite narrar acontecimientos, representar paisajes y rescatar elementos de la memoria histórica.

La exposición, instalada en el CRA del establecimiento, transforma este espacio educativo en un punto de encuentro entre el arte, la cultura y el aprendizaje, invitando a los estudiantes a explorar y valorar el patrimonio histórico de nuestro país.

El Liceo Industrial de Punta Arenas invita a su comunidad educativa a conocer esta muestra y disfrutar de una experiencia que une el arte del cómic con la historia y la identidad de los territorios australes.


PA 5

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INAUGURÓ PLAZA CÍVICA ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

FERIADO REGIONAL Y NUEVA PLAZA CÍVICA: GOBERNADOR FLIES, VICEPRESIDENTE ALVARADO, AUTORIDADES Y VECINOS CONMEMORAN ANIVERSARIO N°183 DE LA TOMA DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Leer Más

El Gobernador Flies, junto con agradecer la presencia del vicepresidente, senadores, autoridades regionales y vecinos, aseguró: “El poder tener ya la iniciativa desde el Ejecutivo para respaldar que el 21 de septiembre sea un feriado definitivo en la región es un tema que hemos esperado y solicitado a varios Gobierno”.

El Gobernador Flies, junto con agradecer la presencia del vicepresidente, senadores, autoridades regionales y vecinos, aseguró: “El poder tener ya la iniciativa desde el Ejecutivo para respaldar que el 21 de septiembre sea un feriado definitivo en la región es un tema que hemos esperado y solicitado a varios Gobierno”.

138aniversariotomaposesion
nuestrospodcast
PA 5

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INAUGURÓ PLAZA CÍVICA ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
liceocomichistoria

EL CÓMIC Y LA HISTORIA SE ENCUENTRAN EN LA BIBLIOTECA DEL LICEO INDUSTRIAL DE PUNTA ARENAS

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
gobernadorflies

21 DE SEPTIEMBRE: GOBERNADOR FLIES RELEVA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL ESTRECHO DE MAGALLANES Y LA CONEXIÓN CON CHILOÉ

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
FP 18

FIESTAS PATRIAS: QUÉ HACER ANTE UNA AGRESIÓN, AMENAZA O SITUACIÓN DE VIOLENCIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.