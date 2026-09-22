EL CÓMIC Y LA HISTORIA SE ENCUENTRAN EN LA BIBLIOTECA DEL LICEO INDUSTRIAL DE PUNTA ARENAS

Una interesante exposición de cómic del ilustrador chileno Luis Ruiz-Tagle se está desarrollando en dependencias del Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) del Liceo Industrial de Punta Arenas, ofreciendo a los estudiantes y a la comunidad educativa una oportunidad para acercarse a la historia y al patrimonio nacional mediante el lenguaje de la ilustración.

La muestra presenta parte del viaje de una goleta que inicia su recorrido en Ancud y avanza hacia el estrecho de Magallanes, permitiendo conocer, a través de imágenes y viñetas, aspectos de esta travesía y su vínculo con la historia de los territorios australes.

Esta iniciativa busca fomentar el interés por la lectura, la ilustración y la historia, acercando a los jóvenes a nuevas formas de expresión artística y divulgación cultural. Asimismo, constituye una valiosa oportunidad para descubrir el cómic como una herramienta que permite narrar acontecimientos, representar paisajes y rescatar elementos de la memoria histórica.

La exposición, instalada en el CRA del establecimiento, transforma este espacio educativo en un punto de encuentro entre el arte, la cultura y el aprendizaje, invitando a los estudiantes a explorar y valorar el patrimonio histórico de nuestro país.

El Liceo Industrial de Punta Arenas invita a su comunidad educativa a conocer esta muestra y disfrutar de una experiencia que une el arte del cómic con la historia y la identidad de los territorios australes.



