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21 de septiembre de 2026

CADEM: DESAPROBACIÓN DE KAST LLEGA AL 60% Y APROBACIÓN DE CANCILLER CAE HASTA EL 43%

En cuanto a las autoridades, la ministra mejor evaluada es la encargada de Salud, May Chomali (59%, +2pts).

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En la más reciente edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, la aprobación del presidente José Antonio Kast subió 1 punto hasta un 36% y la desaprobación bajó 1 punto hasta el 60%.

A su vez, en la antesala al viaje hacia Naciones Unidas (ONU), la aprobación a la gestión del canciller Francisco Pérez Mackenna bajó 9 puntos hasta el 43%.

Ministros mejor y peor evaluados

En cuanto a las autoridades, la ministra mejor evaluada es la encargada de Salud, May Chomali (59%, +2pts).

Le sigue en la lista su par de Vivienda, Iván Poduje (58%, +6pts); Catalina Parot de Bienes Nacionales (56%, +10pts), Louis de Grange en el MOP (54%, +8pts) y María Jesús Wulf de Desarrollo Socia (52%, -1pto).

Por otro lado, los 3 peores evaluados son Tomás Rau del Trabajo (38%, -2pts), Ximena Rincón de Energía (38%, +5pts) y Jorge Quiroz en Hacienda (37% -2pts). El economista se mantiene, a su vez, como el ministro más influyente del gabinete según la encuesta (56%, -6pts).

La encuesta de Cadem recogió la percepción de los encuestados sobre los atributos del mandatario, estando entre los más valorados la responsabilidad (45%, +1pto), autoridad y liderazgo (40%, +3pts), honestidad (39%, +5pts) y valentía (39%, +1pto), mientras que los menos reconocidos son carisma (32%, +3pts), empatía (29%) y cercanía (29%).

Sobre atributos de gestión, se destacó la capacidad para hacer crecer la economía y volver a generar empleo (42%) y capacidad para gestionar las relaciones internacionales (40%, -5pts).

A su vez, los peores evaluados son contar con un buen equipo de gobierno (23%, -5pts), mantener ordenada a su coalición política (20%) y tener una buena relación con la oposición (17%, +2pts).

Finalmente, un 68% se mostró de acuerdo con que el Congreso apruebe urgentemente el proyecto de ley de Sala Cuna Universal, y un 84% con extender el derecho a sala cuna a todas las madres dependientes, independientes, de casa particular y a los padres.

Un 71% cree que eliminar la diferencia que obliga a los empleadores a pagar la sala cuna solo a las mujeres aportaría mucho a disminuir el desempleo femenino, según la encuesta de Cadem.

Fuente: biobiochile.cl


José Antonio Kast

ENCUESTA CRITERIA SITÚA EN 29% LA APROBACIÓN DE KAST Y EN 59% SU DESAPROBACIÓN

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