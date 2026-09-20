ESTUDIAN BIOMARCADORES TEMPRANOS PARA DETECTAR DAÑO CELULAR EN SALMONES INFECTADOS CON PISCIRICKETTSIA

Un equipo de investigación liderado por Juan Pablo Pontigo, académico e investigador de la Universidad San Sebastián sede De la Patagonia, estudia los mecanismos que se activan dentro de las células de defensa del salmón cuando enfrentan a Piscirickettsia salmonis, bacteria responsable de la septicemia rickettsial salmonídea (SRS).

La investigación pone el foco en los macrófagos, células del sistema inmune encargadas de responder frente a los agentes infecciosos. El equipo plantea que las mitocondrias, además de participar en la producción de energía celular, podrían cumplir un papel en la forma en que estas células responden al daño y la infección.

El estudio analiza tres posibles respuestas de los macrófagos. Una corresponde a un proceso en que la célula controla el daño y la inflamación, otra contempla una respuesta inflamatoria que puede terminar en muerte celular y una tercera considera la posibilidad de que la bacteria permanezca dentro de la célula y continúe su proceso infeccioso.

Para evaluar estas posibilidades, el equipo trabajará con macrófagos de salmón bajo condiciones controladas de laboratorio, utilizando modelos de daño celular e infección con P. salmonis. La investigación contempla microscopía, citometría de flujo, separación celular, análisis molecular y transcriptómica, además de etapas de validación en salmón Atlántico.

Uno de los objetivos es identificar señales asociadas al estado de las mitocondrias que permitan distinguir tempranamente entre distintos tipos de respuesta celular. A partir de estos resultados, el proyecto busca aportar al desarrollo de biomarcadores tempranos y herramientas para evaluar futuras estrategias destinadas a modular la respuesta inmune de los peces frente a la infección.

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