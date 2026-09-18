FIESTAS PATRIAS SE VIVEN EN ZONAUSTRAL CON FOLCLORE, EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDADES PARA LA COMUNIDAD

Durante estos días, el Hall Central continúa recibiendo la campaña “¡Viva Chile en Zonaustral!”, con presentaciones programadas desde las 17:00 horas y la participación de agrupaciones folclóricas, conjuntos de cueca, músicos y bailarines de distintas edades, incluyendo niños y jóvenes de la región. Las actividades son gratuitas y abiertas al público.

La programación también contempla espacios para emprendedores y artesanos de Magallanes. La Expo Dieciochera se desarrolló hasta este jueves 17 de septiembre en Sala Zonaustral, mientras que desde el domingo 20 comenzará el Mercado Artesanal organizado por la Agrupación de Artesanos y Manualistas de Punta Arenas (AMAPUQ), que se extenderá hasta el viernes 25 de septiembre con 22 expositores locales.

En el marco de las celebraciones, el recinto de Zona Franca permanecerá cerrado este viernes 18 y sábado 19 de septiembre, incluyendo sus tiendas, servicios y espacios habituales. La excepción será CineStar, que mantendrá sus operaciones entre las 12:10 y las 20:00 horas.

A estas actividades se suma el “Sorteo a lo Grande en Zonaustral”, que continuará hasta el domingo 27 de diciembre. La campaña contempla cupones por compras y sorteos dominicales de Gift Cards, además de cuatro vehículos que serán sorteados al término de la iniciativa. Durante septiembre, los visitantes también podrán recorrer el Mercado Zonaustral y utilizar los distintos servicios del recinto, que mantiene su carácter Pet Friendly.