FONDA PREVENTIVA ACERCA SERVICIOS PÚBLICOS Y REFUERZA LA SEGURIDAD PARA FIESTAS PATRIAS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​ Con una alta participación ciudadana y una amplia oferta institucional, la Delegación Presidencial Regional, a través de su programa Gobierno en Terreno (GET), llevó a cabo la Fonda Preventiva 2026. La iniciativa buscó preparar a la comunidad para las festividades patrias a través de la orientación directa, la difusión de canales de denuncia y la promoción del autocuidado y la prevención.



La jornada ofreció una plaza de servicios interactiva en la que participaron activamente funcionarios y profesionales de instituciones como el Registro Civil, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI), el programa Elige Vivir Sano, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, la Seremi de Seguridad Pública, la Seremi de Agricultura, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, la Seremi de Salud, el Servicio de Impuestos Internos (SII), SENAPRED y la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre otros. El espacio de atención ciudadana estuvo además amenizado por agrupaciones folclóricas locales, quienes acompañaron el encuentro con tradicionales cuadros de cueca.



Durante la actividad, la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, explicó el sentido fundamental de este despliegue en terreno: "Esta actividad la realizamos en conjunto con distintas instituciones, entre ellas la PDI, Carabineros y diversos Servicios Públicos. La finalidad de esta Fonda Preventiva es entregar conocimiento a las personas acerca de la oferta que como Estado disponemos para fiscalizar en distintas materias. Queremos que conozcan a los fiscalizadores de Transportes, del SAG y a las policías, pero también las vías de denuncia que existen actualmente".



Asimismo, la autoridad regional hizo un enfático llamado a la responsabilidad individual para prevenir incidentes durante las fechas festivas: "La otra finalidad es concientizar para que las personas transiten en condiciones seguras en este nuevo aniversario patrio. Quienes vayan a celebrar o consumir alcohol deben entender que eso representa un riesgo eventual, sobre todo cuando transita una gran cantidad de personas en un ambiente festivo. Para nosotros lo más importante es el resguardo de la vida y la seguridad pública. Los invitamos a denunciar si ven hechos ilícitos, sabiendo que mantendremos rondas permanentes y un refuerzo de Carabineros y PDI para resguardar a la comunidad. Así que a celebrar, ¡viva Chile y feliz 18 a todas las familias!".



En esa misma línea, el Seremi de Seguridad Pública, Ronald López Rivas destacaron la importancia de esta coordinación interagencial, señalando que "como ya es tradición, el Gobierno pone a disposición y da a conocer cuáles son las capacidades de cada institución para ir en resguardo y colaboración de la ciudadanía. Para estas fechas, todas las instituciones que integran el sistema de seguridad se hacen presentes con las herramientas que tenemos a disposición de los vecinos de la región".



El despliegue operativo y la presencia policial en las calles y rutas de la zona también formaron parte central de los mensajes entregados a los asistentes. El Jefe de la XII Zona de Carabineros, General Marco Alvarado Díaz, enfatizó el enfoque de autocuidado de la jornada: "Esta Fonda de Seguridad busca entregar un mensaje de responsabilidad, prudencia y autocuidado. Lo que esperamos como institución es que la ciudadanía pueda disfrutar y compartir en familia o con amigos, pero siempre cuidándonos y cuidando al que está al lado, para que al término de las festividades todos podamos volver a casa sin lamentar mayores novedades".



El General Alvarado agregó que la institución mantiene sus contingentes desplegados en toda la región y detalló la labor desarrollada en el stand institucional presentadas en la plaza ciudadana: "Contamos con un stand del Modelo de Integración Carabineros Comunidad (MIC), donde entregamos folletería con números telefónicos de cuadrantes, recomendaciones de seguridad general y consejos de conducción preventiva. Nuestro personal estará realizando todos los controles necesarios en rutas y sectores residenciales para asegurar que el regreso a las actividades laborales se dé sin dificultades".



Por su parte, la Policía de Investigaciones de Chile reafirmó su compromiso con el resguardo de la población y la facilitación de herramientas de denuncia. El Prefecto Inspector Carlos Vásquez, Jefe de la Región Policial de Magallanes, sostuvo: "Concurrimos a esta actividad del Gobierno en Terreno para dar a conocer a la comunidad los diversos programas que tiene la PDI en relación con la denuncia. Sabemos que en estas fechas la gente quiere pasarlo bien, pero también se pueden generar condiciones para la comisión de delitos. Queremos explicarle a las personas cómo acercarse a nuestra policía o efectuar una denuncia si son víctimas de un ilícito".



El Prefecto Inspector destacó además la operatividad de los canales confidenciales e informaciones sobre el control fronterizo: "Queremos difundir el canal 4242 de la Subsecretaría de Prevención del Delito (Denuncia Segura), que permite realizar denuncias de forma 100% anónima, especialmente respecto al tráfico o microtráfico de drogas y el porte o tenencia de armas de fuego. Además, hemos dispuesto refuerzos en los pasos fronterizos para que los visitantes extranjeros que vengan a celebrar a Chile puedan realizar sus trámites de ingreso y salida del territorio nacional de manera ágil



Con una masiva asistencia y una alta valoración por parte de las familias asistentes, la Fonda Preventiva consolidó el compromiso del Gobierno y las Fuerzas de Orden con la tranquilidad de la comunidad magallánica.

