EXITOSA JORNADA DE SEGURIDAD EN MONTAÑA FORTALECE LA PREPARACIÓN TURÍSTICA DE PUERTO NATALES

​Con una alta convocatoria se desarrolló los días 11 y 12 de septiembre en Puerto Natales la Jornada de Seguridad en Montaña, iniciativa impulsada por GREMM, con el apoyo de la Cámara de Turismo de Última Esperanza (CATUE) y la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST).



La actividad reunió a más de 80 participantes, entre representantes de organismos públicos, instituciones vinculadas a emergencias y seguridad, Fuerzas Armadas y de Orden, profesionales de la salud, estudiantes, guías de turismo y organizaciones especializadas. La jornada contó además con la participación del Cuerpo de Socorro Andino, sumando su experiencia en materias vinculadas al rescate y seguridad en montaña.



La capacitación estuvo a cargo de médicos y profesionales especialistas en rescate y seguridad en montaña, provenientes de otras regiones del país, y contempló una jornada teórica y una instancia práctica en terreno, orientadas a fortalecer conocimientos y capacidades de prevención y respuesta ante situaciones de emergencia.



La iniciativa adquiere especial importancia ante el inicio de una nueva temporada turística, considerando que Puerto Natales y Torres del Paine reciben cada año a visitantes que desarrollan actividades estrechamente vinculadas con la naturaleza y la montaña.



“Prepararnos para una temporada turística también significa prepararnos para recibir de manera responsable y segura a quienes nos visitan. Fortalecer los conocimientos, la prevención y la coordinación entre los distintos actores permite generar capacidades que permanecen en el territorio y benefician integralmente al destino”, señaló Adriana Aguilar, gerente de CATUE.



Desde HYST, su gerente Sara Adema Yusta destacó que la seguridad constituye un componente fundamental de la calidad de un destino turístico y valoró especialmente el trabajo coordinado entre el sector público, privado y las organizaciones especializadas.



Por su parte, Marcelo Noria, instructor de Rescate en Montaña de GREMM, agradeció el trabajo desarrollado junto a CATUE y HYST, destacando que este primer encuentro técnico abre la posibilidad de continuar realizando capacitaciones y entrenamientos junto a instituciones del Estado y el sector privado.



La alta participación alcanzada refleja el interés por avanzar colaborativamente en prevención, preparación y seguridad, contribuyendo a consolidar a Puerto Natales y Torres del Paine como un destino turístico de naturaleza cada vez más seguro, profesional, preparado y responsable.

