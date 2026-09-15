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15 de septiembre de 2026

ABIERTA CONVOCATORIA A CONCURSO DE FOMENTO A LA VINCULACIÓN INTERNACIONAL AL QUE PODRÁN POSTULAR INSTITUTOS PROFESIONALES Y CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA

​El concurso financia proyectos de vinculación internacional, programa en el que este año se suman por primera vez los Centros de Formación Técnica y los Institutos Profesionales. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 7 de octubre de 2026.

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El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación abrió la convocatoria 2026 del Concurso de Fomento a la Vinculación Internacional, instrumento que busca fortalecer la internacionalización del sistema chileno de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación a través de la cooperación institucional.



La ministra, Ximena Lincolao, señaló que "los institutos profesionales y centros de formación técnica son verdaderos motores de innovación aplicada y transferencia tecnológica en las regiones, pues están conectadas directamente con los desafíos productivos y la formación del talento especializado que Chile requiere. Al abrirles esta puerta a la vinculación internacional, estamos fortaleciendo sus capacidades para desarrollar proyectos tecnológicos de frontera de la mano con las mejores instituciones del mundo".



Pueden postular institutos profesionales y centros de formación técnica, además de universidades con acreditación institucional, institutos y centros de investigación, corporaciones y fundaciones, con personalidad jurídica pública o privada y sin fines de lucro, que desarrollen labores de innovación, ciencia, investigación o docencia de investigación científica y tecnológica.



En relación a la incorporación de nuevos establecimientos de educación superior, diferentes a las universidades, el seremi de Ciencia Carlos Olave indicó que "estos se distinguen por su amplia cobertura territorial y su trabajo permanente con los sectores productivos. Son actores relevantes en los ecosistemas de innovación y transferencia tecnológica; por eso, su inclusión en los llamados a concursos para fomentar la vinculación internacional reconoce su rol y les entrega herramientas para participar activamente en el ecosistema emprendedor. Para Magallanes, esto significa ampliar la cantidad de actores beneficiados y llegar a provincias en las que la cobertura de nuestros programas aún se mantiene baja."



El concurso ha adjudicado 373 proyectos, con un financiamiento total de $10.248 millones. A partir de estas iniciativas se han generado 660 vínculos nacionales y 907 vínculos internacionales, además de 1.817 co-ocurrencias que han involucrado a 106 instituciones nacionales y 551 instituciones extranjeras en 58 países.



Las postulaciones a la convocatoria 2026 del Concurso de Fomento a la Vinculación Internacional estarán abiertas hasta el 7 de octubre de 2026 a través del sitio web de ANID, www.anid.cl.

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