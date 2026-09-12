12 de septiembre de 2026
PRESENTAN EN PUNTA ARENAS LIBRO CON 67 CIFRAS SOBRE LA ANTÁRTICA
La publicación “Antártica en Cifras: Laboratorios Naturales” fue presentada en la Universidad de Magallanes y reúne contenidos sobre ciencia, gobernanza, economía, patrimonio e identidad antártica.
El Proyecto Nodo Laboratorio Natural Antártico presentó el libro “Antártica en Cifras: Laboratorios Naturales”, durante una actividad realizada en el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes. La publicación corresponde a la cuarta entrega de la serie “Antártica en Cifras” del Instituto Antártico Chileno (INACH) y reúne 67 cifras relacionadas con el Continente Blanco.
Esta edición incorpora resultados de la primera etapa de investigación del Nodo Antártico y aborda materias como laboratorios naturales antárticos, gobernanza, ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, desarrollo económico-productivo, además de arte, cultura e identidad antártica. Los contenidos fueron desarrollados mediante textos e ilustraciones de fácil lectura.
La ceremonia contó con la participación del rector de la Universidad de Magallanes, José Maripani Maripani, y el director del INACH, Gino Casassa Rogazinski. Durante la actividad, la académica de la UMAG e investigadora Pamela Santibáñez Ávila presentó los contenidos del libro mediante una dinámica con la plataforma Mentimeter, orientada a conocer cuánto sabían los asistentes sobre la Antártica.
El Proyecto Nodo Laboratorio Natural Antártico es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y ejecutado por el INACH junto con la Universidad de Magallanes, el Instituto Milenio BASE y la Universidad Austral de Chile. La actividad también contó con estudiantes y docentes de establecimientos educacionales de Punta Arenas, además de integrantes de la comunidad universitaria.
La publicación busca acercar el conocimiento antártico a distintos públicos y contribuir a la comprensión del papel de Chile en los asuntos relacionados con el Continente Blanco. Durante el lanzamiento también se reconoció a la profesora Javiera Soto Quezada y al estudiante Benjamín Ossandón, integrantes del equipo de Magallanes que próximamente participará en la Expedición Antártica Escolar.
La quinta jornada de la iniciativa “Déjanos la batería de tu auto” permitió retirar estos residuos peligrosos y entregarlos a una gestión adecuada, evitando su disposición en domicilios y otros lugares donde pueden generar contaminación.
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