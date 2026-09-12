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12 de septiembre de 2026

PRESENTAN EN PUNTA ARENAS LIBRO CON 67 CIFRAS SOBRE LA ANTÁRTICA

La publicación “Antártica en Cifras: Laboratorios Naturales” fue presentada en la Universidad de Magallanes y reúne contenidos sobre ciencia, gobernanza, economía, patrimonio e identidad antártica.

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El Proyecto Nodo Laboratorio Natural Antártico presentó el libro “Antártica en Cifras: Laboratorios Naturales”, durante una actividad realizada en el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes. La publicación corresponde a la cuarta entrega de la serie “Antártica en Cifras” del Instituto Antártico Chileno (INACH) y reúne 67 cifras relacionadas con el Continente Blanco.

Esta edición incorpora resultados de la primera etapa de investigación del Nodo Antártico y aborda materias como laboratorios naturales antárticos, gobernanza, ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, desarrollo económico-productivo, además de arte, cultura e identidad antártica. Los contenidos fueron desarrollados mediante textos e ilustraciones de fácil lectura.

La ceremonia contó con la participación del rector de la Universidad de Magallanes, José Maripani Maripani, y el director del INACH, Gino Casassa Rogazinski. Durante la actividad, la académica de la UMAG e investigadora Pamela Santibáñez Ávila presentó los contenidos del libro mediante una dinámica con la plataforma Mentimeter, orientada a conocer cuánto sabían los asistentes sobre la Antártica.

El Proyecto Nodo Laboratorio Natural Antártico es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y ejecutado por el INACH junto con la Universidad de Magallanes, el Instituto Milenio BASE y la Universidad Austral de Chile. La actividad también contó con estudiantes y docentes de establecimientos educacionales de Punta Arenas, además de integrantes de la comunidad universitaria.

La publicación busca acercar el conocimiento antártico a distintos públicos y contribuir a la comprensión del papel de Chile en los asuntos relacionados con el Continente Blanco. Durante el lanzamiento también se reconoció a la profesora Javiera Soto Quezada y al estudiante Benjamín Ossandón, integrantes del equipo de Magallanes que próximamente participará en la Expedición Antártica Escolar.

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