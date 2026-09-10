ESCUELA DIEGO PORTALES DE LAGUNA BLANCA SE CONVIRTIÓ EN LA PRIMERA DE MAGALLANES EN RECIBIR SELLO DE INCLUSIÓN

Un importante hito en materia de inclusión vivió este jueves la comuna de Laguna Blanca, con la ceremonia de inauguración de las Aulas Silenciosas de la Escuela Diego Portales de Villa Tehuelches, iniciativa desarrollada por la Municipalidad de Laguna Blanca, a través de su Oficina Local de la Niñez (OLN), en alianza con Centro InnovaMente.



Durante la ceremonia, la Escuela Diego Portales se convirtió en el primer establecimiento educacional de la Región de Magallanes en recibir el sello de inclusión otorgado por Centro InnovaMente, reconocimiento que pone en valor el compromiso de la comunidad educativa con la generación de espacios más inclusivos, accesibles y respetuosos de la diversidad.



La implementación de las Aulas Silenciosas forma parte del programa territorial “Territorio que Acoge”, desarrollado para fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias de Laguna Blanca en materia de neurodiversidad, inclusión y acompañamiento integral de niños, niñas y adolescentes.



Espacios para la regulación y el bienestar

Las Aulas Silenciosas fueron implementadas como espacios destinados a favorecer la regulación emocional y sensorial, la concentración, el bienestar y la contención de niños, niñas y adolescentes, proporcionando un lugar seguro al que puedan recurrir cuando requieran disminuir estímulos o regularse durante su jornada escolar.



Estos espacios incorporan rincones de calma, iluminación amigable, apoyos visuales, materiales de regulación emocional, cojines y elementos sensoriales, audífonos antirruido y señalética accesible.



Su implementación cobra especial relevancia frente a las diversas necesidades presentes en la comunidad educativa, incluyendo estudiantes con diagnósticos asociados al déficit atencional y otras condiciones del neurodesarrollo, avanzando hacia respuestas concretas que permitan disminuir barreras y favorecer una participación más inclusiva dentro del establecimiento.



La importancia del trabajo en red

Para la directora de la Escuela Diego Portales, Doris Montiel, este avance refleja especialmente la importancia de articular a las distintas instituciones y actores que forman parte de la vida de niños, niñas y adolescentes, particularmente en una comuna rural.



“Este hito demuestra la importancia del trabajo articulado entre las distintas redes que acompañan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Como escuela rural sabemos que la inclusión no se construye de manera aislada, sino a través de la colaboración entre educación, municipio, Oficina Local de la Niñez, salud, familias y organizaciones especializadas. Esta alianza nos permite sumar conocimientos, herramientas y apoyos para responder de mejor manera a las necesidades de nuestros estudiantes”, señaló la directora.



Montiel agregó que “recibir este sello nos llena de orgullo, pero también reafirma nuestro compromiso de seguir fortaleciendo estas redes para construir una comunidad educativa cada vez más inclusiva y acogedora”.



Una iniciativa que involucró a toda la comunidad

La inauguración fue parte de una intervención más amplia desarrollada durante la semana en Laguna Blanca. El programa contempló jornadas de capacitación dirigidas a funcionarios y funcionarias de educación, salud y municipalidad, entregando herramientas para comprender y acompañar de mejor manera la neurodiversidad desde los distintos espacios públicos de la comuna.



Las capacitaciones abordaron temáticas como autismo, TDAH, TDL y otras condiciones del neurodesarrollo; barreras sensoriales y emocionales; regulación emocional; comunicación accesible; prevención de la sobrecarga sensorial; estrategias de contención y acompañamiento, y diseño de espacios seguros y accesibles.



Asimismo, niños, niñas y adolescentes participaron del taller vivencial “Todos sentimos diferente”, desarrollado mediante estaciones sensoriales, juegos cooperativos, dinámicas emocionales, actividades de expresión artística y estrategias de regulación emocional, promoviendo desde la infancia el respeto, la empatía y la valoración de las diferentes formas de sentir y experimentar el entorno.



Un hito desde la ruralidad

Que la Escuela Diego Portales se convierta en el primer establecimiento de la Región de Magallanes en recibir este sello de inclusión representa un hito especialmente significativo para Laguna Blanca, demostrando que desde una pequeña comunidad rural también es posible impulsar iniciativas innovadoras que contribuyan al bienestar y al ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes.



La iniciativa no solo permitió implementar infraestructura y recursos concretos, sino también dejar capacidades instaladas en los equipos locales, fortaleciendo el trabajo preventivo y comunitario de la Oficina Local de la Niñez y la articulación entre educación, salud, municipio, familias y comunidad.



De esta manera, el programa “Territorio que Acoge” busca que la inclusión trascienda una intervención puntual y se transforme en una forma de trabajo permanente en el territorio, fortaleciendo las redes locales, instalando estrategias prácticas de inclusión y generando una mayor sensibilización comunitaria respecto de la neurodiversidad.



Con este importante paso, Laguna Blanca reafirma su compromiso con una niñez y adolescencia que pueda crecer en entornos protectores, inclusivos y respetuosos de la diversidad, demostrando que la inclusión también se construye desde los territorios rurales, cuando una comunidad trabaja en red, reconoce las diferencias y transforma sus espacios para que todas y todos puedan sentirse acogidos.

