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9 de septiembre de 2026

CUT ANUNCIA EN PUNTA ARENAS LA CREACIÓN DE COMITÉS SOCIALES PARA ENFRENTAR DESAFÍOS LABORALES EN MAGALLANES

​La voz de la ANEF

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El presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, visitó Punta Arenas para anunciar la conformación de los Comités Provinciales de Articulación Social (COMPAS). Esta iniciativa busca unir a trabajadores, estudiantes y juntas de vecinos de la región de Magallanes en un frente común ante los próximos desafíos laborales y políticos.

Durante su participación en el espacio La voz de la ANEF en Magallanes, el dirigente nacional enfatizó la necesidad de descentralizar el debate y levantar las demandas propias de la zona. Díaz advirtió sobre un escenario complejo para el mes de noviembre, debido a la posible no renovación de contratas en el sector público y a las recientes medidas de reestructuración del Estado.

Por su parte, el presidente provincial de la CUT, Juan Igor, hizo un llamado abierto a la comunidad local para integrarse a estos espacios de diálogo de manera transversal. El análisis completo sobre el futuro sindical y las gestiones del gremio ya se encuentra disponible a través de las diversas plataformas de Polar Comunicaciones para quienes deseen informarse en detalle.

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PDI PUNTA ARENAS DETUVO A SUJETO POR EL DELITO DE RECEPTACIÓN

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CUT ANUNCIA EN PUNTA ARENAS LA CREACIÓN DE COMITÉS SOCIALES PARA ENFRENTAR DESAFÍOS LABORALES EN MAGALLANES

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RECTOR JOSÉ MARIPANI ABORDA LOS DESAFÍOS DE LA UMAG Y DESTACA EL POTENCIAL ANTÁRTICO Y GEOPOLÍTICO DE MAGALLANES

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DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME SE REUNIÓ CON SUBSECRETARIO DE SERVICIOS SOCIALES PARA ABORDAR CRISIS DE SALUD MENTAL Y EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL EN MAGALLANES

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