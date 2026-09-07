FORMADORES DEL CLUB CORDENAP ANALIZAN LOS DESAFÍOS DEL BASQUETBOL FORMATIVO EN MAGALLANES

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Esta tarde en el programa "Polar en el Deporte" de Polar Comunicaciones, el conductor Eloy Lara lideró un profundo análisis sobre el presente y futuro del básquetbol formativo en la región. La emisión, que inició con un homenaje póstumo al dirigente deportivo Eduardo Pizarro y un reconocimiento al magallánico Julián Lobos, reciente campeón mundial de Taekwondo, centró su debate en el trabajo de base del Club Cordenap. Con la presencia de los formadores Danilo Baamonde y Renato Torres, junto a los jugadores juveniles Sofía Garrido e Itiel Aguilera, se discutió la importancia de fortalecer las series menores para evitar la constante fuga de talentos hacia otras zonas del país.

Durante la entrevista, los técnicos profundizaron en los retos de entrenar a las nuevas generaciones, marcadas por la inmediatez tecnológica, y la obligación de adaptar la enseñanza a los sistemas modernos. Baamonde destacó este cambio de paradigma en la instrucción de los menores, detallando: "Queremos que ellos se desarrollen y tomen sus decisiones. De acuerdo a lo que el juegos pide hoy en día, el deporte va evolucionando hacia allá, cada vez es más libre y el jugador tiene que tomar decisiones".

Para hacer frente a la migración de deportistas que buscan mayor roce competitivo fuera de Magallanes, los formadores enfatizaron la urgencia de unificar los esfuerzos de los distintos clubes y dirigentes. Apuntando al anhelo de reposicionar a la región como una potencia cestera a nivel nacional, Torres concluyó con un llamado a la unidad organizativa: "Como sueño de verdad generar que punta arena sea de nuevo esté en el top de de Chile por lo menos. Es generar un un verdadero equipo de trabajo porque haya que haya una asociación como dice la palabra".

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