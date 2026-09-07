MUNICIPIO LANZA QUINTA CAMPAÑA PARA RECICLAR BATERÍAS DE VEHÍCULOS

Con el objetivo de entregar a la comunidad una alternativa segura para disponer de baterías de vehículos en desuso y evitar que estos residuos peligrosos terminen contaminando el medio ambiente, la Municipalidad de Punta Arenas lanzó una nueva versión de la campaña "Déjanos la batería de tu auto".

La iniciativa se realizará este viernes 11 de septiembre, entre las 10:00 y las 14:00 horas, en los estacionamientos de Zona Austral, colindantes con Avenida Bulnes, espacio que ya ha sido utilizado en las versiones anteriores gracias al convenio existente entre el municipio y el centro comercial. Esta corresponde a la quinta campaña de reciclaje de baterías impulsada por el municipio y la primera de este año, luego de cuatro jornadas realizadas entre 2024 y 2025, en las que se logró recuperar un total de 7.300 baterías, equivalentes a 102.055 kilos de residuos.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó los resultados alcanzados hasta ahora y el compromiso de la comunidad con este tipo de iniciativas. "Esta ya es la quinta campaña y ha sido muy importante. Comenzamos en 2024 y tenemos una por semestre, lo que ha significado que 7.300 baterías ya no estén en las casas, patios ni en lugares donde no corresponde, sino que estén, por supuesto, recicladas", señaló.

El jefe comunal agregó que el proceso de recuperación ha permitido retirar importantes cantidades de elementos altamente contaminantes. "Es muy importante señalar que se han recuperado 52 toneladas de plomo y 35 toneladas de solución de ácido sulfúrico, que es altamente contaminante. Por tanto, como ciudad comprometida con el medio ambiente y también con la cooperación con nuestros vecinos, esperamos que la comunidad aproveche esta campaña", remarcó.

De acuerdo con los antecedentes de la iniciativa municipal, las cuatro campañas anteriores permitieron recuperar 52.560 kilos de plomo y cerca de 35.040 kilos de solución de ácido sulfúrico, materiales que pueden generar impactos sobre el suelo y el agua si son eliminados de manera inadecuada.

En ese sentido, la ingeniera ambiental del municipio, Catalina Higueras, explicó que la convocatoria contempla la recepción de hasta dos baterías por persona, aunque también se considerarán entregas provenientes de juntas de vecinos u organizaciones que hayan realizado limpiezas comunitarias. "Lo ideal es que sean dos baterías por persona para mantener el orden y los recursos que tenemos disponibles. En caso de que juntas de vecinos o asociaciones tengan más baterías guardadas producto de limpiezas comunitarias u otras acciones, también las vamos a estar recibiendo", indicó.

La profesional recalcó que estos residuos no pueden ser depositados en vertederos debido a sus características peligrosas. "Está prohibido depositar residuos peligrosos en vertederos. Estas campañas buscan entregar un sitio para que la comunidad pueda disponer de las baterías de forma correcta y segura, porque el plomo y el ácido que contienen son muy contaminantes: pueden filtrarse al suelo, contaminar el agua y también quemar vegetación", explicó.

La recepción considera baterías de ácido-plomo provenientes de vehículos, incluyendo aquellas de automóviles, camiones y motocicletas. No se recibirán baterías tipo gel asociadas habitualmente a sistemas de paneles fotovoltaicos.

Desde la administración comunal esperan recibir alrededor de 2.000 unidades durante esta quinta jornada, considerando que en las campañas anteriores se han recolectado entre 1.500 y 2.000 baterías por actividad. Para facilitar el proceso, se solicita a los vecinos acudir durante el horario establecido, registrarse y entregar sus datos, debido a que se trata de residuos peligrosos que posteriormente deben ser declarados ante la autoridad correspondiente.