RECTOR UMAG TRAS SESIONES DEL CUECH Y CRUCH: “LAS CARRERAS QUE NO INCORPOREN LA IA VAN A TENER UN HÁNDICAP”

El rector de la Universidad de Magallanes, José Maripani, participó en recientes sesiones del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) y del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), instancias en las que se abordaron desafíos vinculados con la inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación y las trayectorias formativas en la educación superior.

En la sesión del CUECH se analizó el impacto de la inteligencia artificial generativa en los procesos educativos. Al respecto, Maripani sostuvo que la discusión debe centrarse en promover un uso responsable y ético de estas herramientas, afirmando que “las carreras que no incorporen la inteligencia artificial van a tener un hándicap”. También planteó la necesidad de fortalecer las competencias que permitan a los estudiantes utilizar estas tecnologías de manera crítica.

Otro de los aspectos abordados fue la equidad en el acceso a herramientas de inteligencia artificial, considerando que algunas plataformas son gratuitas y otras requieren pagos para acceder a funciones más avanzadas. El rector señaló que actualmente no existe una herramienta común que asegure condiciones equivalentes para las universidades estatales y planteó la posibilidad de establecer mecanismos que permitan garantizar un piso mínimo de acceso.

Durante la instancia también se analizó el futuro de la ciencia, tecnología e innovación en Chile, a partir de una presentación de Silvia Díaz, presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. Maripani valoró la existencia de orientaciones que permitan avanzar en una política de Estado en estas materias.

En tanto, durante la sesión del CRUCH se abordó la flexibilización de las trayectorias formativas en la educación superior. La discusión contempla alternativas para articular de mejor manera la formación técnica, grados intermedios y carreras profesionales, además de revisar la duración de algunos programas, considerando factores como las condiciones de ingreso y los procesos de nivelación de los estudiantes.

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