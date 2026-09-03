CONAF Y MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS INAUGURAN PROYECTO QUE MEJORARÁ PLAZA DE VILLA LAS NIEVES

Con la presencia de la junta de vecinos, adultos mayores y estudiantes que integran la agrupación medioambiental "Forjadores Ambientales", la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes y la Municipalidad de Punta Arenas inauguró un proyecto comunitario que busca mejorar el entorno del sector de Villa Las nieves en Punta Arenas.

Se trata del proyecto comunitario "Mejoramiento Plaza Villa Las Nieves" que, con una inversión de 8 millones de pesos, plantará un centenar de ejemplares de arbustos y árboles, restaura la pintura de bancas, basureros y mástil, instalará 3 nuevas bancas, construirá un sendero para el uso frecuente y, además de un aseo general de la plaza, actualizará el letrero existente con información ambiental.

Por tal motivo, este miércoles se realizó el acto de inauguración del proyecto que contó con la presencia el director regional de CONAF, John Revello, junto a la directiva de la agrupación de adultos mayores de Villa Las Nieves, junta de vecinos y estudiantes de la Escuela Villa Las Nieves que forman parte de la agrupación "Forjadores ambientales", quienes procedieron a realizar una plantación simbólica de los primeros ejemplares en la plaza.

"Es el proyecto comunitario que en cada periodo ofrece la institución para llevar adelante el mejoramiento de sectores de la ciudad y en la región con el fin de otorgar una mejor calidad de vida de los vecinos y vecinas a través de sus espacios recreativos" señaló el director regional de CONAF.

El proyecto comunitario "Mejoramiento Plaza Villa Las Nieves" es una iniciativa conjunta entre CONAF y la Municipalidad de Punta Arenas, el cual fue expuesto a la Junta de Vecinos y Escuela Villa Las Nieves, donde se recibieron observaciones que fueron, posteriormente, incorporados y que, a través del Departamento de Bosques y Cambio Climático de CONAF, serán supervisados en la ejecución de las obras que deberán estar concluidas durante el año 2026.