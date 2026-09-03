Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

3 de septiembre de 2026

CONAF Y MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS INAUGURAN PROYECTO QUE MEJORARÁ PLAZA DE VILLA LAS NIEVES

Se trata del proyecto comunitario "Mejoramiento Plaza Villa Las Nieves" que, con una inversión de 8 millones de pesos.

Director regional de CONAF realiza plantación en Plaza Villa Las Nieves

Con la presencia de la junta de vecinos, adultos mayores y estudiantes que integran la agrupación medioambiental  "Forjadores Ambientales", la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes y la Municipalidad de Punta Arenas inauguró un proyecto comunitario que busca mejorar el entorno del sector de Villa Las nieves en Punta Arenas.

Se trata del proyecto comunitario "Mejoramiento Plaza Villa Las Nieves"  que, con una inversión de 8 millones de pesos, plantará un centenar de ejemplares de arbustos y árboles, restaura la pintura de bancas, basureros y mástil, instalará 3 nuevas bancas, construirá un sendero para el uso frecuente y, además de un aseo general de la plaza, actualizará el letrero existente con información ambiental.

Por tal motivo, este miércoles se realizó el acto de inauguración del proyecto que contó con la presencia el director regional de CONAF, John Revello, junto a la directiva de la agrupación de adultos mayores de Villa Las Nieves, junta de vecinos y estudiantes de la Escuela Villa Las Nieves que forman parte de la agrupación "Forjadores ambientales", quienes procedieron a realizar una plantación simbólica de los primeros ejemplares en la plaza.

"Es el proyecto comunitario que en cada periodo ofrece la institución para llevar adelante el mejoramiento de sectores de la ciudad y en la región con el fin de otorgar una mejor calidad de vida de los vecinos y vecinas a través de sus espacios recreativos" señaló el director regional de CONAF.

El proyecto comunitario "Mejoramiento Plaza Villa Las Nieves" es  una iniciativa conjunta entre CONAF y la Municipalidad de Punta Arenas, el cual fue expuesto a la Junta de Vecinos y Escuela Villa Las Nieves, donde se recibieron observaciones que fueron, posteriormente, incorporados  y que, a través del Departamento de Bosques y Cambio Climático de CONAF, serán supervisados  en la ejecución de las obras que deberán estar concluidas durante el año 2026.

intercambioverde

INTERCAMBIO VERDE + MATEADA VUELVE A RÍO SECO CON SEMILLAS, TALLERES Y SABERES DE CULTIVO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPIO AVANZA CON MINVU EN REACTIVACIÓN DE ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL

Leer Más

Autoridades abordaron criterios de postulación, nuevos proyectos habitacionales y apoyo a familias que buscan acceder a subsidios.

Autoridades abordaron criterios de postulación, nuevos proyectos habitacionales y apoyo a familias que buscan acceder a subsidios.

REUNIÓN MINISTRO PODUJE (2)
nuestrospodcast
VISITA TERRENO TERMINAL DE CARGA BUSES ELECTRICOS 1

SERÁN 130 BUSES ELÉCTRICOS: BIMINISTRO DE GRANGE ANUNCIA MEJORAS AL PROYECTO DE ELECTROMOVILIDAD PARA PUNTA ARENAS

arcanovios gift
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
Camara Chilena
El Aguila Feria
YOPPERN NUEVO 336x336
Director regional de CONAF realiza plantación en Plaza Villa Las Nieves

CONAF Y MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS INAUGURAN PROYECTO QUE MEJORARÁ PLAZA DE VILLA LAS NIEVES

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
Camara Chilena
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
puntaarenas

OBJETO IMPACTÓ LÍNEA DE TRANSMISIÓN Y PROVOCÓ CORTE DE ENERGÍA QUE AFECTÓ A 40 MIL CLIENTES EN PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
PAX
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
diputadoriquelme

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME ADVIERTE QUE REGLAMENTO DE LA LEY DE MARINA MERCANTE PODRÍA “SEPULTAR” A LA INDUSTRIA NACIONAL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.