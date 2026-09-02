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2 de septiembre de 2026

HYST SE REÚNE CON PROCHILE Y CNC PARA EVALUAR TRABAJO 2026 Y PROYECTAR COLABORACIÓN INTERNACIONAL EN 2027

El encuentro permitió evaluar y agradecer el trabajo desarrollado por Prochile durante el 2026 en las acciones promocionales de HYST a nivel internacional.

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La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) realizó una importante reunión con el Director de Gestión Territorial de Prochile, Rolando Vicencio, en las dependencias de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), coordinada por su presidente José Pakomio, quien estuvo presente en la instancia.

 
El encuentro permitió evaluar y agradecer el trabajo desarrollado por Prochile durante el 2026 en las acciones promocionales de HYST a nivel internacional. Durante esta colaboración, Prochile ha estado siempre presente, colaborando en gestiones estratégicas y articulando acciones en conjunto con la asociación.

 
Además de hacer balance del trabajo realizado, ambas instituciones adelantaron las iniciativas que podrán desarrollar conjuntamente durante 2027. La CNC manifestó su motivación en continuar fortaleciendo esta colaboración, con el objetivo de vincular a otros sectores productivos de la región y replicar este modelo de trabajo en otras zonas de Magallanes.

 
Desde HYST expresamos nuestro agradecimiento a las gestiones de Prochile y la CNC, instituciones que constantemente apuntan al fortalecimiento del turismo y, en particular, al desarrollo de Magallanes como destino de clase mundial.

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