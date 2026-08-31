ACADEMIA DE MUJERES EMPRESARIAS DE SERCOTEC LLEGÓ HASTA PUERTO WILLIAMS PARA FORTALECER A EMPRENDEDORAS LOCALES

El Centro de Negocios de Sercotec desarrolló en Puerto Williams una nueva versión de la Academia de Mujeres Empresarias, actividad que entregó herramientas técnicas y espacios de encuentro a emprendedoras de la comuna, con la participación de la Directora Regional de Sercotec, Sabrina Garay, y el Delegado Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Mondaca.



"La Academia de Mujeres Empresarias del Centro de Negocios de Sercotec busca llevar herramientas técnicas a mujeres emprendedoras de diferentes comunas. El Presidente de la República, José Antonio Kast, nos ha pedido que salgamos de nuestro territorio y que las oportunidades lleguen a todas las partes de Chile, y es por eso que también hemos tomado este desafío de llegar hasta la comuna de Puerto Williams, haciendo la Academia de Mujeres Empresarias más austral del mundo", señaló la directora.



La actividad combinó dinámicas grupales con contenidos sobre escucha activa, fidelización de clientes, propuesta de valor y acceso a financiamiento. "Se entregaron herramientas técnicas de conocimiento y también espacios para que las mujeres se puedan conocer entre ellas (...) y así fortalecer sus propios negocios", agregó Sabrina Garay, quien calificó el balance de la jornada como "Sumamente positivo. Ellas están muy contentas, se van con mucha energía, incluso más energía de la que llegaron".



El delegado Rodolfo Mondaca destacó la relevancia de dirigir instrumentos de fomento específicamente a mujeres: "Históricamente el emprendimiento femenino ha sido un poco más complejo (...) por lo tanto es muy relevante que Sercotec ponga fondos destinados exclusivamente a ellas, donde tienen la posibilidad de iniciar un negocio y de fortalecerlo".



Entre las asistentes estuvo Gabriela Zaraldo, dueña de Mi Café en Upushwea, cafetería en la costanera de Puerto Williams con tres años de funcionamiento, quien valoró la metodología de la jornada: "hicieron dinámicas diferentes de las que uno suele tener en jornadas por el estilo (...) se plantearon temas que nos atañen a todas las emprendedoras en general y en Puerto Williams en particular". La emprendedora identificó la burocracia como uno de los principales desafíos para emprender en la comuna: "al no existir los servicios públicos completos acá, siempre todo lo que es tema burocrático es muy largo, muy complejo y difícil".



Jennifer Contreras, quien lidera los emprendimientos Happy Days y Meraki y cumple 12 años emprendiendo en la isla, también participó de la actividad: "A lo largo del tiempo he podido ir creciendo, he podido ir realizando la escucha activa, que fue lo que participamos en una dinámica ahora (...) me queda seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir trayendo nuevas opciones para mi emprendimiento". Destacó además la cercanía como un sello distintivo de emprender en Puerto Williams: "Podemos fidelizar de mejor forma a nuestros clientes, podemos tener una relación con nuestro cliente mucho más cercana que en otros lugares, ya que donde somos tan poquitos nos conocemos mucho".



Tanto emprendedoras como autoridades coincidieron en el interés de que este tipo de instancias se repita. "Ojalá se repitan actividades similares todos los años o cada tantos meses, que hayan oportunidades de compartir este tipo de encuentros", señaló Gabriela Zaraldo.

