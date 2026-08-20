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20 de agosto de 2026

MUJERES JEFAS DE HOGAR FORTALECEN SUS EMPRENDIMIENTOS E INNOVACIÓN DIGITAL EN PUNTA ARENAS

Impulsando la autonomía económica a través de Jornada de Negocios

JORNADA MJH 3

​Con el objetivo de visibilizar el trabajo independiente, promover la alfabetización digital y fortalecer las redes de apoyo entre mujeres emprendedoras, la Delegación Presidencial Regional de Magallanes desarrolló la Jornada de Gestión de Negocios y Muestra de Productos, iniciativa efectuada en el marco de la ejecución del programa Mujeres Jefas de Hogar del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Punta Arenas.

 
El programa Mujeres Jefas de Hogar es una iniciativa pública orientada a mitigar las barreras que enfrentan las mujeres para lograr su independencia económica, fortaleciendo sus habilidades para insertarse, mantenerse y prosperar en el mercado laboral dependiente e independiente. A través de capacitaciones continuas, fomento de la empleabilidad y creación de redes de apoyo, la iniciativa entrega herramientas prácticas a 120 magallánicas para que abran nuevos mercados, fortalezcan su liderazgo personal y mejoren de forma integral la calidad de vida de sus familias y comunidades.

 
La actividad, desarrollada en Punta Arenas, reunió a autoridades regionales y a participantes que expusieron sus creaciones e intercambiaron herramientas de comercialización, uso de redes sociales y tecnologías digitales aplicadas a la gestión de sus negocios.

 
Al respecto, la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías Guerra, destacó el valor transformador de este acompañamiento institucional: "Como Delegación Presidencial nos llena de orgullo ejecutar este programa que impacta directamente en la vida y el sustento de 120 familias magallánicas. Detrás de cada stand no solo hay productos de enorme calidad, sino historias de esfuerzo, resiliencia y liderazgo. Nuestro compromiso es seguir brindando herramientas concretas y espacios flexibles para que nuestras jefas de hogar sigan abriendo caminos, conquistando su autonomía económica y transformando la economía local."

 
Por su parte, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete, enfatizó la relevancia del programa dentro de las políticas de empleabilidad: "El Programa Mujeres Jefas de Hogar es uno de los programas emblemáticos de nuestro servicio asociado, SernamEG, y como Ministerio lo hemos definido como una prioridad a fortalecer. Por eso valoramos especialmente el trabajo de la Delegación Presidencial Regional, que ejecuta este programa en Punta Arenas y hace posible que hoy tengamos a estas mujeres avanzando en sus proyectos laborales independientes. Hoy inician el camino hacia el emprendimiento, hacia su propia autonomía, pero es el comienzo, deben proyectarse a un emprendimiento formal que aporte valor a su iniciativa de negocios. El gobierno del Presidente José Antonio Kast ha puesto énfasis en la autonomía y empleabilidad y es en esta línea que, como ministerio nos estamos enfocando y priorizando."


Desde la perspectiva institucional, la Directora Regional (s) del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en Magallanes, Matilde Tribiños Navarro, valoró el trabajo colaborativo e integral que desarrollan las usuarias: "Como SernamEG, a través del Programa Mujeres Jefas de Hogar, hoy acompañamos a mujeres que están desarrollando sus proyectos laborales independientes: algunas recién comenzando, otras avanzando en sus emprendimientos y varias en camino a formalizar. Gracias al programa y a la asociatividad con otras participantes, van adquiriendo herramientas y estrategias de gestión y comercialización que antes no manejaban. Por eso destacamos el tiempo y el compromiso que cada una le ha puesto a este proceso, en el contexto de las múltiples responsabilidades que asumen como jefas de hogar."
Historias de superación y redes que impulsan el crecimiento

 
El verdadero protagonismo de la jornada estuvo en la voz de las emprendedoras, quienes compartieron el impacto directo de las capacitaciones y el trabajo en red.

 
Julia Reyes Ojeda, creadora del emprendimiento De telas y cintas, enfocado en manualidades y cuadros bordados en cintas de raso y satén, expresó: "Es primera vez que participo en el programa Mujeres Jefas de Hogar. A pesar del tiempo que demanda el día a día y mis otras labores, trato de aprovechar al máximo cada taller. Para quienes trabajamos de forma independiente, esta es una oportunidad tremenda para exponer y darnos a conocer al público. Lo más valioso para mí ha sido generar redes y conocer a otras mujeres que están en la misma ruta."

 
Asimismo, Tamara Nancucheo Cisterna relevó cómo la adopción de nuevas tecnologías ha transformado su manera de vender y relacionarse con sus clientes a través de plataformas digitales e Inteligencia Artificial: "Para mí esto ha sido un desafío personal para aprender y mejorar cada día. Aprendí a usar redes sociales como Instagram, diseño en Canva e incluso herramientas de Inteligencia Artificial para destacar mis productos, adaptar mi oferta y ofrecer atención directa mediante WhatsApp de empresa con catálogo. El programa me ayudó a reconocer tanto mis falencias como mi potencial. Me voy con el impulso de seguir creciendo y, en el futuro, concretar mi propia página web."

 
La Jornada de Gestión de Negocios reafirma el compromiso de la Delegación Presidencial Regional y el SernamEG de continuar impulsando instancias de capacitación, alfabetización digital y desarrollo de capital social, consolidando el emprendimiento femenino como un pilar fundamental para la equidad y el desarrollo territorial.

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