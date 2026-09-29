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29 de septiembre de 2026

ARGENTINA DENUNCIA VUELOS “NO AUTORIZADOS” ENTRE PUNTA ARENAS Y LAS MALVINAS Y ANUNCIA ACCIONES CONTRA EMPRESA BRITÁNICA

La Casa Rosada aseguró que compañía Thales UK Limited realizó operaciones aéreas con una aeronave de matrícula británica “sin autorización de las autoridades argentinas”. Además, dio un plazo de dos semanas al Reino Unido para frenar actividades vinculadas a la explotación de hidrocarburos en la zona disputada.

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El gobierno de Javier Milei denunció este lunes la realización de vuelos que calificó como “no autorizados” entre Islas Malvinas y Punta Arenas, Chile, operados por una empresa británica, y anunció el inicio de procedimientos sancionatorios y denuncias penales.

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente de Argentina informó que detectó operaciones realizadas por la empresa Thales UK Limited en la ruta Islas Malvinas-Punta Arenas mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y, según sostuvo, “sin autorización de las autoridades argentinas”.

Ante ello, Milei ordenó a los equipos de gobierno iniciar “de forma urgente” los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, además de realizar las gestiones diplomáticas pertinentes.

El anuncio forma parte de una serie de medidas comunicadas por Buenos Aires en el marco de su disputa con Reino Unido por las Malvinas. Entre ellas, el mandatario instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del gobierno a iniciar un procedimiento de arbitraje internacional para intentar impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado Sea Lion.

En ese contexto, Argentina informó que intimó formalmente al Reino Unido a detener, en un plazo de dos semanas, el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de hidrocarburos en el área cuya soberanía reclama.

“De no cumplir el Reino Unido con este requerimiento en el plazo fijado, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental”, advirtió el comunicado.

La administración de Milei sostuvo además que la explotación unilateral de recursos naturales en las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y reiteró que Naciones Unidas reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido.

El Ejecutivo argentino también rechazó la respuesta británica a las declaraciones realizadas por Milei ante la Asamblea General de Naciones Unidas y sostuvo que la denominación de las Malvinas como “Territorio Británico de Ultramar” y el referéndum celebrado en 2013 “no alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas”.

“La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional”, concluyó el comunicado.

Fuente: latercera.com


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EN RADIO POLAR: DICHOS DE MINISTRO BARROS SOBRE LAS FALKLAND/MALVINAS PROVOCAN PERPLEJIDAD EN LA CANCILLERÍA

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La Casa Rosada aseguró que compañía Thales UK Limited realizó operaciones aéreas con una aeronave de matrícula británica “sin autorización de las autoridades argentinas”. Además, dio un plazo de dos semanas al Reino Unido para frenar actividades vinculadas a la explotación de hidrocarburos en la zona disputada.

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