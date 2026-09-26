CERCA DE 2.000 PERSONAS ASISTIERON A LA PRIMERA JORNADA DEL FESBO 2026

El Gimnasio del Instituto Don Bosco fue escenario de la primera jornada del FESBO 2026, encuentro que convocó a estudiantes, familias y comunidades educativas en torno a presentaciones de canto y baile. La actividad se desarrolló bajo el lema “Arte y talento que une, alegría que trasciende”.

Durante la jornada participaron representantes de distintos establecimientos de Punta Arenas y otras comunas de la región. Entre ellos estuvieron el Instituto Don Bosco, Instituto Sagrada Familia, Liceo San José, Liceo María Auxiliadora, Liceo Monseñor Fagnano de Puerto Natales, Colegio Alemán, Liceo Nobelius, Colegio Miguel de Cervantes, Liceo Luis Alberto Barrera, Colegio Punta Arenas, Colegio Luterano y Escuela Pedro Pablo Lemaitre.

El festival contempla categorías que abarcan distintas etapas de la vida escolar, desde estudiantes de prebásica hasta los cuartos medios. En esta primera jornada también participaron docentes, funcionarios y estudiantes del Instituto Don Bosco en labores de organización, recepción y apoyo durante el desarrollo de las actividades.

La segunda y última jornada del FESBO 2026 se realizará este sábado 26 de septiembre, desde las 18:30 horas, en las instalaciones del Instituto Don Bosco de Punta Arenas.

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