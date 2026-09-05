Puerto Natales será sede de la segunda Jornada de Seguridad en Montaña Magallanes 2026, iniciativa impulsada por GREMM que busca fortalecer las capacidades de preparación, prevención y respuesta en ambientes agrestes. La actividad se realizará los días 11 y 12 de septiembre y contará con el apoyo de la Cámara de Turismo de Última Esperanza (CATUE) y la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST).

La jornada académica se realizará el viernes 11 de septiembre, entre las 09:00 y las 19:00 horas, en el Gimnasio Polideportivo Cristopher Mansilla, ubicado en avenida Libertad 93. La actividad será gratuita, con inscripción previa y cupos limitados, y estará dirigida a guías, trabajadores del turismo, servicios públicos, profesionales de la salud y deportistas de montaña.

El sábado 12 de septiembre se desarrollará la jornada práctica en Rupestre Patagonia, entre las 09:00 y las 15:00 horas. Esta instancia tendrá cupos restringidos y su acceso será mediante invitación.

Desde CATUE y HYST destacaron la importancia de fortalecer las capacidades de quienes trabajan y desarrollan actividades en sectores de montaña. Adriana Aguilar, gerenta de la Cámara de Turismo de Última Esperanza, señaló que la seguridad constituye un aspecto fundamental para un destino de naturaleza y aventura, mientras que Sara Adema, gerenta de HYST, destacó la necesidad de contar con preparación y coordinación frente a las condiciones propias de este territorio.

La actividad cuenta además con la colaboración de instituciones públicas y organizaciones vinculadas a la seguridad, la prevención y el territorio. Las inscripciones para la jornada académica del 11 de septiembre se encuentran disponibles en gremm.cl/magallanes, con cupos limitados.

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