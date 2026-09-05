5 de septiembre de 2026
PUERTO NATALES SERÁ SEDE DE LA SEGUNDA JORNADA DE SEGURIDAD EN MONTAÑA MAGALLANES 2026
La actividad se desarrollará los días 11 y 12 de septiembre e incluirá una jornada académica y otra práctica, enfocadas en prevención, preparación y respuesta ante emergencias en ambientes de montaña.
Puerto Natales será sede de la segunda Jornada de Seguridad en Montaña Magallanes 2026, iniciativa impulsada por GREMM que busca fortalecer las capacidades de preparación, prevención y respuesta en ambientes agrestes. La actividad se realizará los días 11 y 12 de septiembre y contará con el apoyo de la Cámara de Turismo de Última Esperanza (CATUE) y la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST).
La jornada académica se realizará el viernes 11 de septiembre, entre las 09:00 y las 19:00 horas, en el Gimnasio Polideportivo Cristopher Mansilla, ubicado en avenida Libertad 93. La actividad será gratuita, con inscripción previa y cupos limitados, y estará dirigida a guías, trabajadores del turismo, servicios públicos, profesionales de la salud y deportistas de montaña.
El sábado 12 de septiembre se desarrollará la jornada práctica en Rupestre Patagonia, entre las 09:00 y las 15:00 horas. Esta instancia tendrá cupos restringidos y su acceso será mediante invitación.
Desde CATUE y HYST destacaron la importancia de fortalecer las capacidades de quienes trabajan y desarrollan actividades en sectores de montaña. Adriana Aguilar, gerenta de la Cámara de Turismo de Última Esperanza, señaló que la seguridad constituye un aspecto fundamental para un destino de naturaleza y aventura, mientras que Sara Adema, gerenta de HYST, destacó la necesidad de contar con preparación y coordinación frente a las condiciones propias de este territorio.
La actividad cuenta además con la colaboración de instituciones públicas y organizaciones vinculadas a la seguridad, la prevención y el territorio. Las inscripciones para la jornada académica del 11 de septiembre se encuentran disponibles en gremm.cl/magallanes, con cupos limitados.
La iniciativa impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas, Corporación Edudown y Aguas Magallanes permite que seis jóvenes participen de un proceso de inserción laboral en un entorno de trabajo real.
La iniciativa impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas, Corporación Edudown y Aguas Magallanes permite que seis jóvenes participen de un proceso de inserción laboral en un entorno de trabajo real.