SUBDERE DESTINA MÁS DE $113 MILLONES PARA REPARACIÓN DE BACHES EN PUERTO NATALES

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), a través de su Unidad Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, formalizó la entrega de $113.616.863 para ejecutar el proyecto “Reparación de Vías Urbanas de Puerto Natales”, financiado mediante el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU).

La iniciativa contempla la reparación de calzadas que presentan deterioro y considera trabajos preparatorios, habilitación de faenas, señalización provisoria de tránsito y renovación estructural del pavimento en distintos puntos de la comuna. El plazo establecido para la ejecución de las obras es de 90 días corridos.

Durante la jornada, el jefe de la Unidad Regional de SUBDERE Magallanes, Javier Labrín Jofré, se reunió con la alcaldesa de Puerto Natales, Ana María Mayorga Bahamonde, para revisar el avance de otras iniciativas financiadas por la Subsecretaría a través del PMU.

Posteriormente, Labrín, junto a la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, visitó obras que se ejecutan en la comuna, entre ellas la construcción de la Sede Vecinal N° 44, en el sector Pachamama, y la normalización de zonas de parada de buses urbanos. Las autoridades señalaron que estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre SUBDERE y el municipio para mejorar la infraestructura urbana de Puerto Natales.

​

