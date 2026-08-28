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28 de agosto de 2026

​SENADOR KARIM BIANCHI REQUIERE INFORMACIÓN URGENTE A TRANSPORTES, DIRECTEMAR Y MOP ANTE RIESGO DE COLAPSO EN LA CONECTIVIDAD MARÍTIMA AUSTRAL

​El parlamentario por Magallanes advirtió sobre la congestión burocrática, la escasez de dotaciones y el grave deterioro de la infraestructura portuaria denunciado por ARMASUR, exigiendo medidas inmediatas para evitar desabastecimientos en la Patagonia.

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Frente a las advertencias públicas emitidas por la Asociación de Armadores de Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral (ARMASUR) sobre un eventual colapso logístico en la macrozona sur, el senador Karim Bianchi Retamales presentó una solicitud de oficio dirigida al Subsecretario de Transportes, a la Directemar y al Subsecretario de Obras Públicas para fiscalizar las deficiencias que amenazan el abastecimiento marítimo en la zona.

El parlamentario remarcó que las rutas de navegación por fiordos y canales no representan una simple alternativa productiva, sino la vía estratégica vital que sostiene el abastecimiento de alimentos, insumos médicos y combustibles en las regiones de Magallanes, Aysén y Los Lagos, constituyendo el principal cordón soberano frente a la vulnerabilidad del tránsito por territorio extranjero, indicando que  "no podemos esperar a tener zonas aisladas sin alimentos ni insumos para reaccionar. El transporte marítimo es la columna vertebral de la Patagonia y las autoridades deben agilizar los trámites, garantizar la seguridad e invertir en muelles dignos antes de lamentar un desabastecimiento grave".

​A través del oficio, el senador Bianchi exigió información detallada a tres reparticiones clave del Estado, solicitando al ​Ministerio de Transportes la evaluación de contratos y subsidios de conectividad marítima vigentes (2025-2026), el plan de contingencia ante eventuales bloqueos de rutas terrestres fronterizas y el estado de las mesas de trabajo con los armadores locales.

En paralelo, el parlamentario pidió a ​Directemar un informe de plazos promedio en certificaciones técnicas e inspecciones de naves, además de medidas para modernizar la burocracia, flexibilización reglamentaria frente a la escasez de personal certificado y acciones contra la navegación informal.

Al ​Ministerio de Obras Públicas, en tanto, se le solicitó el catastro actualizado del estado de conservación de rampas y muelles fiscales en la macrozona austral, detallando fallas operativas, falta de dragados y el cronograma de inversiones o mantenciones proyectado para 2026 y 2027.

​El legislador alertó que la combinación de trabas administrativas con el deterioro de las rampas de atraque encarece el costo de los fletes, impacto económico que termina golpeando directamente el presupuesto de las familias del extremo sur del país.
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