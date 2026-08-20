SENADOR KUSANOVIC RESPALDA GESTIÓN DEL DIRECTORIO DE EPA Y CUESTIONA FILTRACIONES DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Una extensa conversación sobre seguridad, crimen organizado, control fronterizo, desarrollo regional y el funcionamiento de las instituciones sostuvo esta mañana el senador por Magallanes Alejandro Kusanovic Glusevic en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. El parlamentario valoró el giro del Gobierno hacia una agenda centrada en seguridad, aunque sostuvo que esta materia debió haber sido abordada desde el inicio de la actual administración.

A juicio de Kusanovic, el fortalecimiento de la seguridad constituye una segunda etapa dentro de las prioridades del Ejecutivo y requiere, según planteó, una decisión política orientada a recuperar el control del orden público.

“Es uno de los temas que es muy importante es poner orden y tener los pantalones para poner orden y ese tema hay que hacerlo sí o sí”, afirmó durante la entrevista.

En esa línea, cuestionó la prolongación de los estados de excepción en determinadas zonas del país, señalando que su utilización durante períodos extensos termina desvirtuando el carácter excepcional de esta herramienta.

Advierten sobre posibles nuevas rutas del narcotráfico

Consultado por la posibilidad de que los anuncios nacionales en materia de seguridad tengan una bajada específica para Magallanes, Kusanovic señaló que la región mantiene una situación distinta a la del resto del país debido a su condición geográfica, aunque advirtió que ello no significa que esté completamente aislada de las dinámicas delictuales que afectan a Chile.

“Gracias a Dios siempre hemos tenido el factor Isla que nosotros como estamos prácticamente aislados del país, pero No obstante sigue ha aumentado la delincuencia”, señaló.

El senador planteó que la condición insular y geográfica de Magallanes ha permitido mantener niveles de delincuencia inferiores a los observados en otras zonas del país, pero sostuvo que el avance del narcotráfico obliga a no descuidar los puntos de ingreso.

“Toda la red del narcotráfico que maneja muchas plazas. Al final empiezan a buscar los lugares más vulnerables para ingresar la droga”, afirmó.

En este contexto, también puso énfasis en la necesidad de fortalecer los controles marítimos y fronterizos, recordando que la región presenta históricamente problemas asociados al contrabando y al ingreso y salida irregular de bienes.

“¿Y para qué hablar de la parte marítima?”, planteó, al cuestionar lo que considera una insuficiente atención histórica a este ámbito de la fiscalización.

Kusanovic agregó que también existen antecedentes relacionados con vehículos sustraídos desde la Zona Franca que posteriormente desaparecen, situación que, a su juicio, demuestra la necesidad de reforzar los mecanismos de control.

Endurecer sanciones y revisar el sistema carcelario

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el sistema penitenciario. El senador manifestó que el país necesita fortalecer la infraestructura carcelaria y modificar la forma en que se enfrenta la privación de libertad.

“Yo creo que el tema carcelario hay que cambiar la raíz en este país”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que se requiere contar con establecimientos penitenciarios con mayores niveles de aislamiento y cuestionó que las cárceles puedan transformarse en espacios donde los internos mantengan vínculos que, según su planteamiento, podrían favorecer la continuidad de determinadas conductas delictivas.

En materia de persecución penal, Kusanovic defendió la aplicación de sanciones severas como una herramienta para modificar conductas.

“Los castigos es una manera de educar, de cambiar conductas...Yo creo que hay que tener castigo duros para cambiar las conductas de las personas”, sostuvo.

También se mostró partidario de avanzar en una reducción de la edad de imputabilidad penal y de aumentar las penas frente a determinados delitos, especialmente considerando el uso de menores por parte de organizaciones criminales.

“El uso de menores para hacer delitos está claro y es importante. Bajar la edad de la pena es importante aumentar penas, hay muchas cosas que hacer”, señaló.

Policías municipales y mayor respaldo a Carabineros

Respecto del debate sobre nuevas atribuciones para las policías y equipos municipales de seguridad, el senador manifestó su respaldo a una mayor capacidad operativa, incluyendo la posibilidad de avanzar hacia policías municipales.

“Yo soy partidario de formar las policías municipales, yo creo que es un tema que es importante, yo creo que cada comuna podría tener su policía y con atribuciones de poder portar armas y todos los temas”, afirmó.

Kusanovic también sostuvo que Carabineros debe contar con herramientas utilizadas en otros países para enfrentar situaciones de violencia y delincuencia.

“Aquí hay que tener la pistola eléctrica, hay que tener el tema del gas pimienta. Etcétera tienen que usar todas las herramientas disponibles para poder este. Continuar a una persona y poner orden”, planteó.

En paralelo, defendió una mayor participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad cuando las capacidades policiales sean sobrepasadas.

“Si los policías tradicionales son superadas, obviamente que tienen que intervenir las Fuerzas Armadas porque no tenemos otro mecanismo, no hay más policía”, afirmó.

El senador argumentó que las instituciones castrenses deben estar preparadas para responder frente a distintos tipos de contingencias y recordó experiencias internacionales y operaciones desarrolladas anteriormente por militares chilenos.

Secreto bancario y persecución al crimen organizado

Consultado por las herramientas para seguir la ruta del dinero asociado al crimen organizado, Kusanovic sostuvo que el actual sistema de levantamiento del secreto bancario puede funcionar siempre que exista una resolución judicial que lo autorice.

“No es cosa de allanar una casa por allanarla”, sostuvo, defendiendo la necesidad de que existan garantías y control judicial.

A su juicio, el mecanismo puede ser utilizado cuando existan antecedentes suficientes y una orden de un juez de garantía, sin que ello implique eliminar las protecciones existentes para las personas.

Cuestionamientos por situación de Huertos Familiares

Durante la entrevista también fue consultado por la situación relacionada con los llamados Huertos Familiares y las instrucciones de la Contraloría para investigar eventuales irregularidades.

Kusanovic señaló que no contaba con todos los antecedentes del caso, pero sostuvo que corresponde que las instituciones competentes investiguen y apliquen las normas vigentes.

“Tiene que investigarse y tengo que aplicar su cada toda la fuerza de las normas que están vigentes, leyes y reglamentos para investigar lo que pasó”, afirmó.

Empresa Portuaria Austral y filtraciones

Otro de los temas regionales abordados fue la situación de la Empresa Portuaria Austral, particularmente el funcionamiento de su directorio y las filtraciones de información relacionadas con procesos internos.

El senador valoró la gestión del actual presidente del directorio, señalando que, a su juicio, se ha buscado ordenar la empresa y avanzar en la búsqueda de un nuevo gerente.

“A mí me parece que el presidente del directorio de la época lo ha hecho muy bien, está poniendo orden que se está buscando, se busca un gerente”, indicó.

Sin embargo, cuestionó la filtración de antecedentes confidenciales del directorio y sostuvo que este tipo de situaciones no deberían producirse en una empresa estatal.

“No me parece correcto ese tema. Yo creo que van a haber sanciones a nivel del Gobierno central”, señaló.

Kusanovic insistió además en la autonomía que deben mantener los directorios de las empresas del Estado y planteó reparos a eventuales intervenciones externas en sus decisiones.

“Acá tienen que funcionar las instituciones, digamos, y acá no pueden intervenir las autoridades ni de Santiago en el manejo de una empresa”, afirmó.

Críticas a contrataciones y señales políticas del Gobierno

En otro de los momentos de la conversación, el senador cuestionó la incorporación de una persona vinculada a un sector político distinto al oficialismo en un área social de la Delegación Regional, argumentando que quienes ocupan cargos de confianza deben compartir las orientaciones políticas del Gobierno.

“Todas las personas que van a tener un cargo en este gobierno y que van a dirigir alguna función tienen que ser personas que estén alineadas”, sostuvo.

El parlamentario agregó que, a su juicio, los funcionarios que ocupen determinados cargos deben responder a las definiciones políticas de la administración de turno.

Kusanovic calificó la situación como un error y aseguró que podría tener consecuencias políticas en Magallanes.

“Yo creo que fue un error y un error que va a dar cola”, señaló.

Hidrocarburos como oportunidad de desarrollo regional

Finalmente, el senador abordó las perspectivas económicas y energéticas de Magallanes, valorando las señales entregadas por ENAP respecto de nuevas exploraciones y búsqueda de hidrocarburos.

“ENAP está tomando unas decisiones bien importantes en el tema de retomar la búsqueda de hidrocarburos en la región”, afirmó.

Kusanovic sostuvo que la empresa estatal estaría avanzando en la incorporación de nuevas tecnologías para fortalecer la exploración y producción de petróleo y gas, materias que considera relevantes para el futuro energético de la región.

En contraste, manifestó una posición más cautelosa respecto del desarrollo del hidrógeno verde, al considerar que se trata de una apuesta tecnológica que enfrenta la competencia de otras alternativas energéticas.

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