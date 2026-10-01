Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

1 de octubre de 2026

“DÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA” CONCENTRÓ EN EL MALL OFERTA UNIFICADA DE LA CAJ

A través de atenciones y orientación jurídica gratuita:

DÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA MALL3

​Este martes 29 de septiembre, el público concurrente al mall Espacio Urbano Pionero pudo ser partícipe de un inusual despliegue en terreno en materia de atenciones y orientación jurídica gratuita, con motivo de la conmemoración del Día Nacional del Acceso a la Justicia. Para ello, se dispuso de una “Plaza de Justicia y DD.HH.”, operativo organizado por la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) y la Secretaría Regional de Justicia y Derechos Humanos, que contó con la presencia del seremi de la cartera, Cristóbal Fernández, y su par de Vivienda, José Rodolfo Guajardo.

Dicha acción permitió llevar distintas prestaciones hasta el concurrido centro comercial, para que la ciudadanía pudiera resolver sus dudas y conocer la oferta programática de la CAJ, a través de distintos programas y servicios disponibles en la región, a los cuales se sumaron el Servicio de Registro Civil e Identificación y la comisión Verdad y Niñez (que recopila antecedentes y testimonios de quienes sufrieron vulneraciones de derechos en centros del ex SENAME y otros programas), además del Servicio Nacional de Migraciones y Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Como es tradicional, estas atenciones en terreno se desarrollaron simultáneamente en todas las regiones del país, con el despliegue de las distintas líneas y unidades de la CAJ, de manera de acercar su oferta programática profesional, especializada, multidisciplinaria y gratuita a la ciudadanía, destacó Martina Pradenas Uribe, directora regional (S) de la Corporación de Asistencia Judicial. En esta simbólica fecha, agradeció el despliegue de funcionarios y funcionarias de cada línea, programa y centro regional de la CAJ, así como las facilidades brindadas por la gerencia del Mall Espacio Urbano Pionero, que permiten fortalecer el vínculo con la comunidad y reafirmar el compromiso de acercar la justicia a todas las personas.

El seremi de la cartera, Cristóbal Fernández, realzó la celebración del Día de Acceso a la Justicia y el invaluable aporte que representa la CAJ al derecho fundamental de cada persona a tener una atención jurídica especializada y multidisciplinaria, y que permita identificar y evaluar el contexto psicosocial que rodea la necesidad o conflicto jurídico que presenta. Además hizo referencia a la histórica coyuntura en que hoy se implementa la ley que dará origen al Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas (SNAJDV), nuevo organismo público descentralizado que reemplazará y asumirá el quehacer de las antiguas Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), el Programa de Atención a Víctimas y Mediación Familiar. En Magallanes funcionará a partir de 2028.

Entre las usuarias atendidas, María Angélica Villegas, del barrio Prat, valoró que “hace súper bien que los servicios públicos salgan al terreno, me fascina. Es excelente porque dan buena información primero que nada, hay cosas que uno ignora”. De lo que pudo compartir con los servicios destacó que participó en un juego ofrecido por el Centro de Mediación.

Por su parte, Rocío, del barrio 18 de Septiembre, se mostró agradecida de esta instancia que permitió asesorar a la gente, “ya que hay muchas personas que no tienen ni idea de lo que pasa realmente con las gestiones que hacen, o cómo lo asesoran sus abogados, ya que los ven de vez en cuando. Y venir acá es algo más cercano”.

En esta “Plaza de Justicia”, la CAJ se hizo presente a través de sus oficinas especializadas: Programa Mi Abogado, Oficina de Defensa Integral del Adulto Mayor, centros jurídicos con representación en familia, derecho civil, Centro de Mediación, Oficina de Defensa Laboral y Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos.

certificaciongestoras

SEREMI DE SALUD FORTALECE ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO A TRAVÉS DE FORMACIÓN DE GESTORAS Y GESTORES COMUNITARIOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

KAST ANUNCIA SU PRIMER PRESUPUESTO CON ALZA DEL GASTO DE 1,5% Y CON FOCO EN EMPLEO, SEGURIDAD Y SALUD

Leer Más

El Presidente presentó en cadena nacional su primer erario fiscal. “Un presupuesto no es solo una planilla de números. Es una decisión sobre qué va primero, qué se posterga y cómo se organizan los recursos de la nación, dentro de las posibilidades que tiene un gobierno”, expresó. Con esta alza, el monto total superará los $90 billones.

El Presidente presentó en cadena nacional su primer erario fiscal. “Un presupuesto no es solo una planilla de números. Es una decisión sobre qué va primero, qué se posterga y cómo se organizan los recursos de la nación, dentro de las posibilidades que tiene un gobierno”, expresó. Con esta alza, el monto total superará los $90 billones.

kast
nuestrospodcast
incautacionredes

INCAUTAN 4.5 KILÓMETROS DE REDES CENTOLLERAS EN PUNTA ARENAS

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
DÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA MALL3

“DÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA” CONCENTRÓ EN EL MALL OFERTA UNIFICADA DE LA CAJ

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
seremidegobierno

GOBIERNO ESPERA DEFINIR EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS IMPACTO REGIONAL DE PLAN "CHILE DESPEGA" EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
arcanovios gift
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Jornada de limpieza de Playas 30 de septiembre

CAPITANÍA DE PUERTO DE PUNTA ARENAS EXTIENDE PLAZO DE SUS CONCURSOS E INVITA A LA COMUNIDAD A LIMPIAR LAS PLAYAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.