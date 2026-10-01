“DÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA” CONCENTRÓ EN EL MALL OFERTA UNIFICADA DE LA CAJ

​Este martes 29 de septiembre, el público concurrente al mall Espacio Urbano Pionero pudo ser partícipe de un inusual despliegue en terreno en materia de atenciones y orientación jurídica gratuita, con motivo de la conmemoración del Día Nacional del Acceso a la Justicia. Para ello, se dispuso de una “Plaza de Justicia y DD.HH.”, operativo organizado por la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) y la Secretaría Regional de Justicia y Derechos Humanos, que contó con la presencia del seremi de la cartera, Cristóbal Fernández, y su par de Vivienda, José Rodolfo Guajardo.



Dicha acción permitió llevar distintas prestaciones hasta el concurrido centro comercial, para que la ciudadanía pudiera resolver sus dudas y conocer la oferta programática de la CAJ, a través de distintos programas y servicios disponibles en la región, a los cuales se sumaron el Servicio de Registro Civil e Identificación y la comisión Verdad y Niñez (que recopila antecedentes y testimonios de quienes sufrieron vulneraciones de derechos en centros del ex SENAME y otros programas), además del Servicio Nacional de Migraciones y Ministerio de Vivienda y Urbanismo.



Como es tradicional, estas atenciones en terreno se desarrollaron simultáneamente en todas las regiones del país, con el despliegue de las distintas líneas y unidades de la CAJ, de manera de acercar su oferta programática profesional, especializada, multidisciplinaria y gratuita a la ciudadanía, destacó Martina Pradenas Uribe, directora regional (S) de la Corporación de Asistencia Judicial. En esta simbólica fecha, agradeció el despliegue de funcionarios y funcionarias de cada línea, programa y centro regional de la CAJ, así como las facilidades brindadas por la gerencia del Mall Espacio Urbano Pionero, que permiten fortalecer el vínculo con la comunidad y reafirmar el compromiso de acercar la justicia a todas las personas.



El seremi de la cartera, Cristóbal Fernández, realzó la celebración del Día de Acceso a la Justicia y el invaluable aporte que representa la CAJ al derecho fundamental de cada persona a tener una atención jurídica especializada y multidisciplinaria, y que permita identificar y evaluar el contexto psicosocial que rodea la necesidad o conflicto jurídico que presenta. Además hizo referencia a la histórica coyuntura en que hoy se implementa la ley que dará origen al Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas (SNAJDV), nuevo organismo público descentralizado que reemplazará y asumirá el quehacer de las antiguas Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), el Programa de Atención a Víctimas y Mediación Familiar. En Magallanes funcionará a partir de 2028.



Entre las usuarias atendidas, María Angélica Villegas, del barrio Prat, valoró que “hace súper bien que los servicios públicos salgan al terreno, me fascina. Es excelente porque dan buena información primero que nada, hay cosas que uno ignora”. De lo que pudo compartir con los servicios destacó que participó en un juego ofrecido por el Centro de Mediación.



Por su parte, Rocío, del barrio 18 de Septiembre, se mostró agradecida de esta instancia que permitió asesorar a la gente, “ya que hay muchas personas que no tienen ni idea de lo que pasa realmente con las gestiones que hacen, o cómo lo asesoran sus abogados, ya que los ven de vez en cuando. Y venir acá es algo más cercano”.



En esta “Plaza de Justicia”, la CAJ se hizo presente a través de sus oficinas especializadas: Programa Mi Abogado, Oficina de Defensa Integral del Adulto Mayor, centros jurídicos con representación en familia, derecho civil, Centro de Mediación, Oficina de Defensa Laboral y Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos.

