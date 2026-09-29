DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE TIERRA DEL FUEGO Y CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN

​El día lunes 28 de septiembre, en dependencias del Colegio María Auxiliadora de Porvenir se realizó la firma de un convenio de colaboración entre la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego y la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), iniciativa orientada a fortalecer el acceso a la justicia y la presencia de este servicio en el territorio provincial.



La actividad contó con la participación de la Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes; el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández; y el director regional de la Corporación de Asistencia Judicial, Alejandro Donatti, quienes participaron en la ceremonia junto a integrantes de la comunidad educativa.



El convenio de colaboración permitirá fortalecer la coordinación entre ambas instituciones y facilitar el acercamiento de la Corporación de Asistencia Judicial a las comunas de Porvenir, Primavera y Timaukel, contribuyendo a que los habitantes de la provincia puedan acceder a orientación y atención especializada en materias jurídicas.



En el marco del acuerdo, se contempla el acceso a servicios especializados en áreas como defensa laboral, atención para personas mayores, mediación y atención a víctimas, facilitando una respuesta más cercana y oportuna para los habitantes de Tierra del Fuego.



La firma se desarrolló además en el marco de una jornada junto a estudiantes del Colegio María Auxiliadora y de la Escuela Bernardo O’Higgins, quienes participaron en un Taller de Mediación Escolar y Resolución Pacífica de Conflictos, dirigido a alumnos de segundo ciclo básico.



La instancia permitió abordar herramientas para la prevención y resolución de conflictos, promoviendo el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas dentro de las comunidades educativas.



Con este convenio, la Delegación Presidencial Provincial y la Corporación de Asistencia Judicial fortalecen su coordinación para acercar servicios especializados de justicia a los habitantes de Porvenir, Primavera y Timaukel, atendiendo a las particularidades territoriales y de conectividad de la provincia.

