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28 de septiembre de 2026

MAGALLANES LOGISTICS SUMMIT REUNIRÁ A ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA ABORDAR DESAFÍOS DE LA LOGÍSTICA REGIONAL ESTE 6 Y 7 DE OCTUBRE

Buenos días región

corfomagallanes

El director regional de Corfo Magallanes, Javier Romero, realizó un balance de los primeros meses de trabajo de la institución y abordó las principales líneas de acción que se están impulsando en la región, entre ellas la transición energética, el desarrollo antártico, el turismo, los agroalimentos y la logística.

La autoridad regional fue entrevistada esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, instancia en la que destacó el trabajo desarrollado junto al Comité de Desarrollo Productivo Regional y los distintos actores públicos y privados de Magallanes.

Romero explicó que durante este período se ha avanzado en diversos programas estratégicos, entre ellos Transforma Hidrógeno Verde, iniciativa que actualmente se encuentra en un proceso de transición hacia una mirada más amplia vinculada a las nuevas energías, la electromovilidad y los combustibles sintéticos.



“Más que solamente hidrógeno hacia nuevas energías, hacia la electromovilidad, hacia combustibles sintéticos y cosas, por último, eso es el enfoque que le vamos a empezar a dar a este programa a partir del próximo año”, señaló.


En paralelo, el director regional destacó el avance del programa Transforma Antártica, cuya etapa de formulación se espera concluir durante los próximos meses, para posteriormente iniciar la primera subetapa de una iniciativa que contempla una duración de tres años.

A estos programas se suman iniciativas territoriales enfocadas en distintas zonas y sectores productivos. Entre ellas se encuentra un Programa Territorial Integrado para Puerto Williams y Tierra del Fuego, principalmente orientado al turismo, además de otro programa relacionado con la logística regional.

Romero explicó que la definición de estas áreas responde al trabajo realizado por el Comité de Desarrollo Productivo Regional, instancia que reúne a representantes públicos y privados y que estableció para 2026 cuatro ejes prioritarios: energía, Antártica, alimentos y turismo.

“Este año hemos estado trabajando concentrados en esas áreas”, indicó, agregando que para el próximo año también se analiza impulsar un instrumento relacionado con la salmonicultura, cuya modalidad todavía se encuentra en definición.


Transición energética y electromovilidad

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el ritmo que ha tenido el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en la región y la necesidad de ampliar la mirada hacia otras alternativas energéticas.

En ese contexto, Romero anunció la realización de un seminario sobre movilidad sostenible y nuevas energías para el transporte, orientado a reunir a representantes del sector público y privado, la academia y distintos actores vinculados a la transición energética.

“La idea es poder encontrarnos ciertos actores públicos, privados, la Academia también, obviamente, para poder conocer experiencias vinculadas a la electromovilidad, nuevas tecnologías, alternativas energéticas aplicadas al transporte”, explicó.

El director regional agregó que la discusión también apunta a avanzar en la reducción de emisiones en distintos sectores productivos.



“La idea es poder ver cómo podemos o cómo avanzamos para que esos sectores que consumen alta energía puedan ir haciendo la transición, de manera de que sus emisiones vayan disminuyendo”, sostuvo.


La actividad contempla exposiciones y un panel de conversación con representantes de empresas, instituciones públicas y organismos vinculados a energía, transporte, electromovilidad y nuevas tecnologías.


La logística como eje estratégico

Durante la conversación también se abordó la importancia que ha adquirido la logística dentro de la planificación del desarrollo regional, considerando las características geográficas de Magallanes y las dificultades asociadas al transporte de carga y pasajeros.

Romero sostuvo que la logística constituye un aspecto transversal para la región y que su relevancia abarca ámbitos como el turismo, la actividad antártica y el transporte de mercancías.



“Nosotros vemos que la logística es un tema fundamental. O sea, obviamente, y en una región como la nuestra, donde el poder hacer el transporte de carga y llegar con carga desde la zona central, siempre es un desafío; poder moverse dentro de la región, poder trasladarse, cierto, también siempre un desafío y los que vivimos acá lo sabemos”, afirmó.


En esa línea, Corfo prepara un Programa Territorial Integrado de Logística, cuyo objetivo será reunir a entidades públicas y privadas para identificar problemáticas y trabajar en soluciones vinculadas al sector.

“En ese programa nos sentamos a las entidades públicas, a las entidades privadas y vamos viendo las problemáticas que existen, vamos y la idea es ir tirando el carro para poder ir solucionándolo”, señaló Romero.

Como parte de esta agenda, los días 6 y 7 de octubre se desarrollará el Magallanes Logistics Summit, evento que busca articular el ecosistema logístico regional y promover la integración multimodal, la incorporación de nuevas tecnologías y la colaboración público-privada.

De acuerdo con lo señalado por Romero, se espera la participación de más de 100 personas en esta actividad, que se realizará en el Hotel Casino Dreams de Punta Arenas.


Formación de capital humano

El director regional de Corfo también se refirió a las oportunidades de capacitación actualmente disponibles mediante las Becas de Capital Humano, orientadas a la formación de especialistas en áreas vinculadas con la inteligencia artificial, carbono, bioeconomía y nuevas industrias estratégicas.

Romero indicó que actualmente existen convocatorias abiertas y que próximamente se sumarían nuevas alternativas de formación.



“Son becas para formar especialistas en inteligencia artificial, carbono, bioeconomía y nuevas industrias estratégicas”, explicó.


Según detalló, algunas de estas alternativas tienen alcance nacional, mientras que otras cuentan con focalización regional. Los requisitos y condiciones para postular se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de Corfo.

Finalmente, Romero valoró el trabajo desarrollado durante estos primeros meses y destacó la importancia de continuar articulando a los distintos sectores para abordar los desafíos productivos de Magallanes.




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