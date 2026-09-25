AGUAS MAGALLANES ENTREGA FONDOS A 28 ORGANIZACIONES DE PUERTO NATALES

Con el Salón de Eventos de Llanuras de Diana como punto de encuentro, este jueves (24 de septiembre) se vivió una jornada de reconocimiento para el tejido social de Última Esperanza. Aguas Magallanes concretó la ceremonia oficial de entrega de los recursos de su Fondo Concursable de Desarrollo Comunitario 2026, iniciativa que durante 15 años ha acompañado el trabajo de cientos de dirigentes y voluntarios en la región.

En esta oportunidad, la inversión en la comuna alcanzó los $10.103.537, beneficiando directamente a 28 organizaciones locales. La selección refleja la riqueza y diversidad de la comunidad natalina: desde el respaldo al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza y la Agrupación Femenina Bomberil Antonia Godoy, hasta espacios de integración deportiva y cultural como Cóndores Hockey Club, el Team Coraje Selknam, la Junta de Vecinos Pueblos Originarios y diversos clubes de adultos mayores que día a día mantienen viva la actividad comunitaria.

A nivel regional, la convocatoria marcó un hito al financiar 139 iniciativas con un fondo total de $50 millones, lo que representa un incremento del 16,8% en proyectos aprobados respecto al año anterior. El proceso contó con la evaluación de un jurado multidisciplinario, integrado -entre otros profesionales- por Sebastián Lafaurie Rivera, director de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Ilustre Municipalidad de Natales.

Durante el encuentro, el gerente regional de Aguas Magallanes, Christian Adema Galetovic, subrayó el valor humano que sostiene este programa en el tiempo: "Ver la diversidad de proyectos que hoy reciben este impulso en Natales, desde nuestros bomberos/as hasta jóvenes deportistas y adultos mayores, nos llena de orgullo. El agua nos conecta como ciudad, pero son estos vecinos los que le dan alma a sus barrios".

Esta contribución permitirá equipar sedes, adquirir insumos clave o dar vida a talleres que combaten la soledad y promueven la vida sana. Un impacto que valora la comunidad al "responder a las diferentes necesidades que tiene cada organización", destacó María Bustamante, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Puerto Natales, quien además agradeció la constante preocupación de la empresa por respaldar la labor de los dirigentes sociales.

Entre las iniciativas adjudicadas destaca también el equipamiento técnico para la respuesta ante emergencias. "Presentamos este proyecto a través de nuestra directora, Granny Gallardo, para adquirir focos a batería que optimizarán la iluminación en procedimientos nocturnos. A diferencia de los equipos a gasolina que usamos hoy, esta tecnología nos dará mayor autonomía y movilidad, especialmente al operar fuera de Natales", explicó el teniente primero de la Primera Compañía de Bomberos Bomba Natales, Cristian Donoso.

De esta forma, con la puesta en marcha de cada una de estas iniciativas, Aguas Magallanes reafirma su compromiso con el desarrollo territorial, contribuyendo a transformar positivamente la vida cotidiana en cada rincón de Puerto Natales.