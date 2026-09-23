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23 de septiembre de 2026

AFECTACIÓN A LAGARTIJA MAGALLÁNICA Y CHINGUES: LAS EXIGENCIAS A PROYECTO DE AMONÍACO VERDE POR US$ 4.700 MILLONES

El proyecto, que contempla una inversión de US$4.700 millones para producir hidrógeno y amoníaco verde en la región de Magallanes, enfrenta su primera batería de exigencias ambientales.

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Proyecto. Se trata del proyecto llamado “Acuario-Producción de Amoníaco Verde”, que tiene una inversión estimada de US$ 4.700 millones. La iniciativa contempla construir un complejo para producir 265 mil toneladas anuales de hidrógeno verde, que posteriormente se transformará en amoníaco para su exportación.


  • La inversión también contempla la construcción de un parque eólico con 173 aerogeneradores, líneas de transmisión soterradas y un sistema de almacenamiento con baterías (BESS).
  • Durante la etapa de construcción, la iniciativa generará un peak de 3.000 empleos, mientras que durante la operación produciría un máximo de 977 puestos de trabajo. El proyecto estima una vida útil de 46 años.
  • La inversión se instalará en la comuna de San Gregorio, región de Magallanes. Es impulsada por el Consorcio Austral, un desarrollador chileno de proyectos de hidrógeno verde.
  • El proyecto Acuario se posiciona como la tercera iniciativa de mayor inversión ingresada a tramitación ambiental durante el Gobierno de José Antonio Kast, solo por detrás de los proyectos mineros de Minera El Abra (US$7.500 millones) y Minera Escondida (US$5.150 millones).

Exigencias. La iniciativa, que fue ingresada a tramitación ambiental en julio de 2026, enfrenta una batería de exigencias por organismos públicos. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) solicitó a la empresa incorporar un análisis de la probabilidad de detección de murciélagos en la zona del proyecto, considerando temperatura, condiciones climáticas y estación de cada campaña en que se realizaron técnicas de playback -reproducción de sonidos de murciélagos para atraerlos-.

  • El SAG pidió complementar la caracterización de fauna y explicar por qué no fueron incluidos conejos y liebres, considerando que ambas especies pueden constituir un recurso alimentario para depredadores presentes en el área.
  • El organismo público solicitó al titular reforzar la caracterización de reptiles en la zona, luego de que se registraran las dos especies de lagartijas denominadas: magallánica y de sarmiento.
  • El SAG también exigió medidas para evitar la afectación de ejemplares de lagartija magallánica y lagartija de sarmiento, entre ellas su rescate y relocalización o la aplicación de perturbación controlada de la especie antes del inicio de las obras.

SBAP. En el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) la empresa reconoció sitios de nidificación de las especies llamadas caiquén colorado, ñandú y carancho. Pero el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) advirtió que los antecedentes no permiten identificar qué especies están asociadas a cada área del proyecto.


  • El organismo público solicitó al titular precisar y mapear los sitios donde las aves se reproducen y nidifican. En particular, pidió que la compañía indique “las especies asociadas a cada área, los criterios ecológicos y metodológicos utilizados para la delimitación y su relación espacial con las obras del proyecto, presentando cartografía y archivos georreferenciados”.
  • El SBAP también exigió complementar la línea de base con una campaña específicamente orientada a caracterizar las áreas de reproducción y nidificación del canquén colorado, considerando su período reproductivo.
  • El proyecto contempla 176 hectáreas de caminos, de unos 8 metros de ancho. La autoridad advierte que no se analiza el impacto en las especies chingue, quirquinche peludo y hurón chileno, las cuales utilizan madrigueras y sitios de refugio asociados al suelo. El organismo solicitó evaluar la pérdida de refugios y el riesgo de atropello para las especies mencionadas.

Flora. El SBAP también pidió al titular identificar y evaluar específicamente los efectos del proyecto sobre los individuos, poblaciones y hábitat de la planta de hierbas llamada Myosotis antarctica.

  • Según el documento del organismo público, la última recolección de la flor en la región de Magallanes fue en 1908.

Luminosidad. La Seremi de Medio Ambiente pidió a la empresa actualizar la línea base de luminosidad y realizar un diseño fotométrico integral de todas las fuentes de iluminación exterior, incluyendo balizas de aerogeneradores, reflectores y luminarias industriales.

  • El organismo también dijo que el titular deberá modelar cómo se propagará la luz e identificar si existe afectación con corredores de fauna, sitios de descanso, áreas de nidificación u otros sectores ambientalmente sensibles.

Fuente ex-ante.cl




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