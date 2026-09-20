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20 de septiembre de 2026

COMUNIDAD DE PRIMAVERA CELEBRÓ FIESTAS PATRIAS CON JUEGOS CRIOLLOS, FOLCLORE Y MÚSICA EN CERRO SOMBRERO

La actividad organizada por la Municipalidad de Primavera reunió a familias, vecinos e invitados en el gimnasio de la escuela de Cerro Sombrero, con competencias tradicionales, presentaciones musicales y un baile popular.

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La comunidad de Primavera participó en una nueva jornada de celebración de Fiestas Patrias, desarrollada el 19 de septiembre en el gimnasio de la escuela de Cerro Sombrero. La actividad reunió a familias locales, vecinos e invitados de distintos puntos de la zona.

Durante la jornada se realizaron distintas competencias de juegos criollos, con participación de niños, jóvenes y adultos. Entre las actividades estuvieron la competencia de garzones, la gincana y la carrera de tres pies, que convocaron a los asistentes en torno a las tradiciones de las celebraciones patrias.

La música también tuvo un espacio durante la actividad, con las presentaciones de David Toledo y del conjunto Entre Amigos y Tradiciones. Los asistentes disfrutaron de repertorio ligado al folclore, incluyendo cueca chilota y chamamé.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Los Pioneros del Sur, agrupación que encabezó el baile popular con el que concluyeron las actividades organizadas por la Municipalidad de Primavera para la celebración de Fiestas Patrias en la comuna.

primavera fiestas patrias

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