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18 de septiembre de 2026

ALFREDO MORENO ADVIERTE SOBRE LA COMPETENCIA QUE ENFRENTARÁ EL ESTRECHO DE MAGALLANES

El ex canciller abordó el escenario que enfrentan distintas rutas marítimas y planteó que el Estrecho de Magallanes y la Antártica tendrán una importancia creciente ante los cambios en otras vías de navegación.

Alfredo Moreno

El ex canciller y ex ministro de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, abordó el escenario de las principales rutas marítimas internacionales durante una conversación con el podcast “Entender es todo”, de The Clinic. Entre otros temas, se refirió al Estrecho de Magallanes y a la situación de la Antártica.

Moreno vinculó la relevancia de estas rutas con las condiciones que afectan actualmente al Canal de Panamá, las tensiones en el Estrecho de Ormuz y la apertura de nuevas rutas marítimas producto del deshielo del Ártico. A su juicio, estos factores configuran un escenario de mayor competencia por las vías de comunicación marítima.

En relación con la Antártica, el ex canciller señaló que el Tratado Antártico tiene vigencia hasta 2040 y planteó que los cambios en las condiciones climáticas podrían dificultar su renovación. “Vamos a tener una competencia importante por todo lo que sucede”, sostuvo, al referirse a las vías de comunicación y los recursos existentes en el continente antártico.

Moreno también señaló que Argentina y Chile deberán aumentar su inversión, preocupación y dedicación respecto de la Antártica, planteando además la necesidad de preguntarse si ambos países están haciendo lo suficiente frente a este escenario. Sus declaraciones fueron realizadas en el marco de una conversación en la que también abordó los aranceles de Estados Unidos y el desempeño del actual canciller, Francisco Pérez Mackenna.


Fuente: The Clinic

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