FIESTAS PATRIAS: SEREMI DE SALUD INTENSIFICA FISCALIZACIÓN A LOCALES DE ELABORACIÓN Y VENTA DE EMPANADAS EN MAGALLANES

Con el objetivo de resguardar la salud de la comunidad y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos durante las celebraciones de Fiestas Patrias, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes reforzó sus fiscalizaciones a establecimientos dedicados a la elaboración y venta de empanadas. En este contexto, este miércoles se realizó una inspección en la Panadería Doña Mirta de Punta Arenas, donde se verificaron las condiciones sanitarias del proceso de elaboración de estos productos.



Estas acciones forman parte del programa permanente de fiscalización que desarrolla la Autoridad Sanitaria durante todo el año y que se intensifica en el periodo previo a Fiestas Patrias, considerando el aumento en la elaboración, comercialización y consumo de alimentos característicos de estas celebraciones. A nivel regional, más de 50 los locales de elaboración y venta de empanadas son inspeccionados.



Durante la fiscalización, los equipos de la Seremi de Salud revisan aspectos relacionados con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), entre ellos, el adecuado almacenamiento y conservación de las materias primas; las condiciones de higiene y sanitización de pisos, superficies, equipos y hornos; y las prácticas de higiene de quienes manipulan los alimentos. Asimismo, se verifica que las carnes y otras materias primas provengan de establecimientos autorizados, que los productos perecibles se mantengan refrigerados y que exista una adecuada separación entre alimentos crudos y aquellos preparados y listos para el consumo.



El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, explicó que “estamos fortaleciendo la fiscalización. La semana pasada estuvimos en las carnicerías viendo las materias primas y durante esta semana hemos estado fortaleciendo las inspecciones en panaderías y lugares de elaboración de empanadas. Llevamos 4 sumarios iniciados, 3 en carnicerías, uno de los cuales de Puerto Williams porque vendían productos envasados de carne que estaba vencida, y en las otras 2 carnicerías por condiciones sanitarias. El sumario restante lo iniciamos en una panadería, también fue por condiciones sanitarias del lugar de elaboración y los baños del personal”.



El Seremi de Gobierno, Ángel Roa, indicó que “hoy estamos acompañando a nuestro Seremi de Salud y aprovechar de hacer un llamado al autocuidado, a consumir en los lugares autorizados y a respetar las medidas del tránsito. Si va a beber no conduzca. Ahí hacemos un llamado a la familia a pensar en los que los rodean. Queremos que estas fiestas que nos unen a todos sean unas fiestas de celebración y que no tengamos que lamentar la pérdida de alguna persona. Entonces ese es el llamado que nosotros queremos reiterar”.



El encargado de la Unidad de Alimentos de la Seremi de Salud, Álex Lucero, sostuvo que “el llamado de la comunidad es a comprar siempre en locales establecidos como en el que nos encontramos hoy de día y lo que nosotros verificamos durante la fiscalización, por una parte, que las todas las materias primas que se utilizan para preparar estos alimentos se encuentran debidamente almacenadas, refrigeradas en el caso de aquellos productos que son perecibles, y que obviamente después la manipulación se haga bajo las condiciones sanitarias que establece nuestra normativa. Que los manipuladores cuenten con sus implementos de protección personal, que todos los mesones y las áreas o superficie de manipulación estén limpias y en buenas condiciones sanitarias, y que obviamente la mantención de todos los productos ya terminados sea la adecuada”. El profesional agregó que, en la Panadería Doña Mirta, establecimiento inspeccionado durante la jornada, no se detectaron deficiencias sanitarias.



Recomendaciones para una compra segura



En el caso de empanadas envasadas, se deben revisar las fechas de elaboración y vencimiento, además de verificar que la masa se encuentre bien cocida y que el producto presente color y olor característicos, sin cuerpos extraños ni presencia de hongos.



Las empanadas que se comercializan calientes deben mantenerse y transportarse a una temperatura uniforme y permanente de 65 °C, mientras que aquellas que se expenden frías deben conservarse refrigeradas y no mantenerse a temperatura ambiente. También se debe observar que las personas que manipulan alimentos utilicen ropa protectora, delantal y gorro o cofia que cubra completamente el cabello, y que quien manipula los alimentos no sea quien recibe o entrega dinero.



Durante las celebraciones patrias, los equipos de la Seremi de Salud continuarán desplegados en las principales ciudades de la región para fiscalizar fondas, ramadas y puestos de venta de alimentos, verificando el cumplimiento de las condiciones sanitarias establecidas. Hasta la fecha, se han recibido 54 solicitudes de permisos para puestos eventuales de venta de alimentos, asociados a quermeses, fondas, ramadas y ferias.

