MULTAS Y USO CORRECTO DE LA BANDERA CHILENA EN FIESTAS PATRIAS PARA PUNTA ARENAS Y MAGALLANES

El izamiento de la bandera chilena es obligatorio los días 18 y 19 de septiembre en todas las viviendas y establecimientos comerciales para conmemorar las Fiestas Patrias. Para la comunidad magallánica que reside en departamentos, la exigencia se da por cumplida si el propio edificio cuenta con un pabellón general instalado correctamente por la administración.

Quienes omitan la instalación del emblema o lo posicionen de manera equivocada, se exponen a multas que varían entre una y cinco Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Cabe destacar que la Ley 20.537 permite mantener la bandera durante todo el año, siempre que se respete el reglamento, un factor a considerar por las instituciones presentes en la región.

Para evitar infracciones, si el emblema se cuelga en una ventana, ya sea horizontal o verticalmente, la estrella siempre debe quedar en la esquina superior izquierda al mirar desde el exterior. Si se utiliza un mástil en el frontis, este debe ser obligatoriamente de color blanco y la bandera tiene que ubicarse en el tope superior.