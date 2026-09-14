OPERATIVO COORDINADO POR SEGURIDAD PÚBLICA DEJA DECOMISO DE 64 KILOS DE CARNE

Un nuevo operativo interagencial contra el abigeato se realizó este lunes en carnicerías de Punta Arenas, en una fiscalización coordinada por la Seremi de Seguridad Pública y desarrollada en el marco de las acciones definidas en el Plan Regional de Seguridad Pública y Acción Rural.



La intervención permitió abordar distintos aspectos asociados a la comercialización y trazabilidad de productos cárnicos. En este contexto, la Seremi de Salud decomisó 64 kilos de carne molida de vacuno, porcionada sin rotulación.



Asimismo, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) fiscalizó el origen de la carne, mientras que el Servicio de Impuestos Internos (SII) realizó fiscalizaciones y cursó citaciones.



Por su parte, la Policía de Investigaciones (PDI) efectuó controles migratorios y recabó información de interés para sus labores investigativas.



El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, destacó el trabajo coordinado entre las instituciones y señaló que este tipo de despliegues permite abordar el abigeato de manera integral.



“Como Seremía de Seguridad Pública estamos coordinando el trabajo de las distintas instituciones para abordar el abigeato de manera integral. Hoy nos hemos desplegado en carnicerías, porque también es necesario fiscalizar lo que ocurre con la carne en la cadena de comercialización. La coordinación nos permite sumar las capacidades de cada servicio, detectar irregularidades y fortalecer la prevención y persecución de este delito”.



La autoridad agregó que “este no es un operativo aislado. Es parte de las acciones que hemos establecido en el Plan Regional de Seguridad Pública y Acción Rural, por lo que continuaremos desarrollando fiscalizaciones y despliegues interagenciales en distintos rubros y sectores de la región”.



Desde la Seremi de Seguridad Pública se informó que estas acciones continuarán de acuerdo con la planificación del Plan Regional, fortaleciendo la coordinación entre los organismos públicos y el trabajo preventivo, fiscalizador e investigativo frente al abigeato.



