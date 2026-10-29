29 de octubre de 2026
ESCUELAS RURALES DE MAGALLANES MUESTRAN FORTALEZAS PEDAGÓGICAS Y BRECHAS PARA SOSTENER SU TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Un seminario híbrido y de acceso abierto presentará el 2 de noviembre los resultados preliminares del IMTDE en 11 escuelas rurales y abrirá una conversación sobre soporte tecnológico, liderazgo, redes profesionales e inteligencia artificial.
El próximo lunes 2 de noviembre se realizará en Punta Arenas el seminario “Madurez digital en la escuela rural: resultados preliminares del Índice de Madurez de la Transformación Digital Educativa (IMTDE) en la Región de Magallanes”, organizado por ARSChile y el Instituto de Educación de la Universidad ORT Uruguay, con la colaboración de la Unidad de Estudios Regionales de la Universidad de Magallanes.
La actividad se desarrollará entre las 10:30 y las 12:30 horas, en el Centro de Documentación del Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes, ubicado en avenida Presidente Manuel Bulnes 01890, Punta Arenas. Tendrá modalidad híbrida, con participación presencial y transmisión abierta mediante Zoom
El seminario dará a conocer los primeros resultados de un estudio realizado a las 13 escuelas rurales consideradas en Magallanes, a partir de las respuestas de equipos directivos y docentes. La investigación busca comprender cómo estos establecimientos están incorporando las tecnologías digitales, qué aportes están generando en la enseñanza y qué dificultades deben superar para aprovecharlas de manera sostenible.
Asimismo, que la inteligencia artificial ya está comenzando a utilizarse en las escuelas, aunque principalmente por iniciativa individual y sin orientaciones institucionales suficientemente desarrolladas. El desafío es avanzar hacia criterios compartidos que permitan aprovechar sus posibilidades educativas, proteger los datos y acompañar adecuadamente a docentes y estudiantes.
La investigación forma parte del proyecto “Transformación Digital Educativa y Madurez Institucional”, desarrollado por ARSChile y el Instituto de Educación de la Universidad ORT Uruguay. El proyecto fue seleccionado en marzo de 2026 en el marco de una convocatoria financiada por la Fundación Ceibal y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC), con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).
DOS EXTRANJEROS QUEDAN EN PRISIÓN PREVENTIVA TRAS INCAUTACIÓN DE DROGAS Y CASI $10 MILLONES EN PUNTA ARENAS
El operativo fue ejecutado por el OS9 de Carabineros, con apoyo del GOPE Magallanes, en el marco de una investigación por robo con violencia ocurrido el 24 de octubre.
El operativo fue ejecutado por el OS9 de Carabineros, con apoyo del GOPE Magallanes, en el marco de una investigación por robo con violencia ocurrido el 24 de octubre.