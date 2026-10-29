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29 de octubre de 2026

ESCUELAS RURALES DE MAGALLANES MUESTRAN FORTALEZAS PEDAGÓGICAS Y BRECHAS PARA SOSTENER SU TRANSFORMACIÓN DIGITAL

​Un seminario híbrido y de acceso abierto presentará el 2 de noviembre los resultados preliminares del IMTDE en 11 escuelas rurales y abrirá una conversación sobre soporte tecnológico, liderazgo, redes profesionales e inteligencia artificial.

InvitacionSeminarioMagallanes

El próximo lunes 2 de noviembre se realizará en Punta Arenas el seminario “Madurez digital en la escuela rural: resultados preliminares del Índice de Madurez de la Transformación Digital Educativa (IMTDE) en la Región de Magallanes”, organizado por ARSChile y el Instituto de Educación de la Universidad ORT Uruguay, con la colaboración de la Unidad de Estudios Regionales de la Universidad de Magallanes.

 
La actividad se desarrollará entre las 10:30 y las 12:30 horas, en el Centro de Documentación del Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes, ubicado en avenida Presidente Manuel Bulnes 01890, Punta Arenas. Tendrá modalidad híbrida, con participación presencial y transmisión abierta mediante Zoom

 
El seminario dará a conocer los primeros resultados de un estudio realizado a las 13 escuelas rurales consideradas en Magallanes, a partir de las respuestas de equipos directivos y docentes. La investigación busca comprender cómo estos establecimientos están incorporando las tecnologías digitales, qué aportes están generando en la enseñanza y qué dificultades deben superar para aprovecharlas de manera sostenible.

 
Asimismo, que la inteligencia artificial ya está comenzando a utilizarse en las escuelas, aunque principalmente por iniciativa individual y sin orientaciones institucionales suficientemente desarrolladas. El desafío es avanzar hacia criterios compartidos que permitan aprovechar sus posibilidades educativas, proteger los datos y acompañar adecuadamente a docentes y estudiantes.

 
La investigación forma parte del proyecto “Transformación Digital Educativa y Madurez Institucional”, desarrollado por ARSChile y el Instituto de Educación de la Universidad ORT Uruguay. El proyecto fue seleccionado en marzo de 2026 en el marco de una convocatoria financiada por la Fundación Ceibal y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC), con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).

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